Над Україною зійшов незвичайний місяць: в мережі опублікували красиві фото та відео
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В мережі з'явилися красиві фото незвичного місяця над Україною
Над Україною в ніч на 11 липня можна було побачити незвичайний місяць, який має назву "Оленяча повня". Місяць на небі був максимально великим та яскравим: побачити таке явище можна вкрай нечасто.
Походження назви природного явища достеменно невідомо. Припускається, що так його назвали корінні племена Північної Америки: мовляв, саме в цей період у молодих самців оленів ростуть нові роги, тому й "Оленяча повня". А вже з Північної Америки ця назва перейшла та укорінилася у Європі. В мережі з'явилися красиві фото незвичного місяця над Україною.
Для тих, хто не встиг подивитися на "Оленячу повню" на її початку в ніч з 9 на 10 липня та у самому розпалі, в ніч з 10 на 11 липня, залишиться ще один шанс. Місяць буде на небі у ніч з 11 на 12 липня, тому шанс поглянути на це явище ще є.
Раніше "Телеграф" розповідав, що з 1 по 6 липня в нічному небі буде дуже помітний Меркурій. Після заходу Сонця на західно-північно-західному горизонті буде видно цю найменшу планету неозброєним оком. В цей момент він перебуватиме у сузір'ї Рака.