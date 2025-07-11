Над Україною зійшов незвичайний місяць: в мережі опублікували красиві фото та відео

В мережі з'явилися красиві фото незвичного місяця над Україною

Над Україною в ніч на 11 липня можна було побачити незвичайний місяць, який має назву "Оленяча повня". Місяць на небі був максимально великим та яскравим: побачити таке явище можна вкрай нечасто.

Походження назви природного явища достеменно невідомо. Припускається, що так його назвали корінні племена Північної Америки: мовляв, саме в цей період у молодих самців оленів ростуть нові роги, тому й "Оленяча повня". А вже з Північної Америки ця назва перейшла та укорінилася у Європі. В мережі з'явилися красиві фото незвичного місяця над Україною.

"Оленяча повня" над Україною

"Оленяча повня" над Україною

"Оленяча повня" над Україною

"Оленяча повня" над Україною

"Оленяча повня" над Україною

"Оленяча повня" над Україною

"Оленяча повня" над Україною

Для тих, хто не встиг подивитися на "Оленячу повню" на її початку в ніч з 9 на 10 липня та у самому розпалі, в ніч з 10 на 11 липня, залишиться ще один шанс. Місяць буде на небі у ніч з 11 на 12 липня, тому шанс поглянути на це явище ще є.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з 1 по 6 липня в нічному небі буде дуже помітний Меркурій. Після заходу Сонця на західно-північно-західному горизонті буде видно цю найменшу планету неозброєним оком. В цей момент він перебуватиме у сузір'ї Рака.