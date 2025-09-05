"Як у пеклі це відзначили?" Партнерство Сатанова та Чорткова в Україні стало мемом

Жартували і про виготовлення казанів

Інформація про те, що Чортків та Сатанів стали містами-побратимами неабияк розбурхала мережу. Українці вже створили чимало мемів та відпустили кілька жартів.

"Телеграф" зібрав найкращі з них. Зауважимо, що Чортків та Сатанів знаходяться на Хмельниччині.

Курйозність події відзначали навіть міський голова Чорткова Володимир Шматько та селищний голова Сатанова Альберт Собков. Партнерство населених пунктів передбачає співпрацю в економіці, освіті, медицині, спорті, культурі й туризмі.

"І хоча вже сама назва "Чортків + Сатанів" звучить епічно, ми щиро сподіваємося, що й на ділі ця співпраця буде такою ж ефективною!" – зазначається у повідомленні місцевої влади.

У мережі користувачі створили чимало мемів відповідно до назви міста і селище. Подекуди на фото зі Шматьком та Собковим жартома домалювали рога чортів. Були і жарти про те, що тепер Чортків та Сатанів будуть разом виготовляти казани та котли.

Однак окремо слід відзначити коментарі під дописом про партнерство, адже у них не тільки згадували Бога та Ісуса Христа, а й писали про "пекельне партнерство". Були люди, які питали, як у пеклі відзначили цю подію або що в Україні створили нову вісь зла.

Нагадаємо, що біля міста Сатанів, про яке жартують у мережі, є майже однойменне село Сатанівка. Хоча може здатися, що назва відсилається до темного володаря пекла, але у місцевих жителів інша думка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці створили чимало смішних мемів про осінь. Зібрали найкращі.