"Как в аду это отметили?" Партнерство Сатанова и Чорткова в Украине стало мемом

Шутили и об изготовлении котлов

Информация о том, что Чортков и Сатанов стали городами-побратимами изрядно взбудоражила сеть. Украинцы уже создали немало мемов и отпустили несколько шуток.

"Телеграф" собрал самые лучшие из них. Заметим, что Сатанов находятся в Хмельницкой области, а Чортков в Тернопольской области.

Курьезность события отметили даже мэр Черткова Владимир Шматько и поселковый председатель Сатанова Альберт Собков. Партнерство населенных пунктов предполагает сотрудничество в экономике, образовании, медицине, спорте, культуре и туризме.

"И хотя уже само название "Чортков + Сатанов" звучит эпически, мы искренне надеемся, что и на деле это сотрудничество будет столь же эффективным!" – говорится в сообщении местных властей.

В сети пользователи создали немало мемов в соответствии с названием города и поселком. Кое-где на фото со Шматько и Собковым в шутку дорисовали рога чертей. Были и шутки о том, что теперь Чортков и Сатанов будут вместе производить котлы и казаны.

Однако отдельно следует отметить комментарии под сообщением о партнерстве, ведь в них не только упоминали Бога и Иисуса Христа, но и писали об "адском партнерстве". Были люди, которые спрашивали, как в аду отметили это событие, или что в Украине создали новую ось зла.

Напомним, что возле города Сатанов, о котором шутят в сети, есть почти одноименное село Сатановка. Хотя может показаться, что название имеет отсылку к темному владыке ада, но у местных жителей другое мнение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы создали немало смешных мемов об осени. Собрали самые лучшие.