Її називали однією з найзавидніших наречених Горлівки: що відомо про дружину нардепа Христенка

Дружина політика володіє елітною нерухомістю та автівками

Народний депутат забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко, якого підозрюють у державній зраді, перебуває у шлюбі з Мариною Кондауровою. Політик часто реєстрував майно на свою обраницю.

"Телеграф" розкаже, що відомо про дружину політика, який співпрацював з Росією, а також чим вона займається.

Що відомо про дружину Федора Христенка

Марина Кондаурова народилась у 1989 році в Горлівці, що на Донеччині. Дівчина походила з заможної родини: батько був депутатом міської ради та близьким другом колишнього мера Горлівки Івана Сахарчука, а мати володіла туристичною агенцією "Навколо світу" та ТОВ "ДіКон".

Марина Кондаурова, фото з мережі

Кондаурова входила до десятки найзавидніших наречених Горлівки, посідаючи у цьому списку друге місце. Дівчина пересувалась містом на елітній автівці Porsche Panamera, яка була чи не єдиною у Горлівці на той час.

Марина була завидною нареченою Горлівки, фото з мережі

Пара познайомилась на економіко-правовому факультеті у Донецькому національному університеті. Тоді Христенко був молодим аспірантом, а Марина — студенткою. Невдовзі вони побралися, а у 2014 році у подружжя народилась донька Христина.

Федір і Марина Христенки, фото 368.media

З того часу і відбувся кар'єрний ріст Федора. Певний час він працював менеджером на Донецькому заводі алюмінієвих профілів, а згодом відкрив із партнером бізнес у сфері пасажирських автоперевезень. У 2019 році чоловік став народним депутатом від проросійської партії ОПЗЖ.

У 2020 році дружина нардепа відзначила день народження в одному з найдорожчих закладів Москви — "4 сезони". Святкувало коштувало 1 мільйон доларів. Там виступали російські співаки-путіністи Філіп Кіркоров, Микола Басков, Григорій Лепс, Олександр Ревва, Поліна Гагаріна, гурт "Руки вгору". Нардеп не задекларував вартісне святкування. Тоді Центр протидії корупції звернувся до Національної агенції із запобігання корупції для перевірки статків політика.

Марина Христенко на своєму дні народженні у Москві, фото з мережі

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні подружжя Христенків переїхало до Варшави. Згодом вони змінили місце проживання на Об'єднані Арабські Емірати. Цікаво, що у декларації нардепа за 2024 рік, немає інформації про його доходи і дружини Марини. Натомість можна побачити велику кількість нерухомості, автівок та іншого майна. На Марину записано:

квартира у Києві за понад 2,2 млн грн;

земельна ділянка площею 2 090 м² за 320 886 грн;

житловий будинок площею 400 м²;

квартира у Москві площею 176 м²;

квартира в Польщі площею 173 м²;

сім автівок брендів Range Rover, Porsche Cayenne, BMW, Bentle, Mercedes-Benz, Volkswagen Passat, Audi.

Христенко володіє нерухомістю в Україні, скриншот "Телеграфу"

Христенко має житло у Росії, скриншот "Телеграфу"

На Христенко записані люксові автівки, скриншот "Телеграфу"

Окрім цього, подружжя володіє 22 наручними годинниками елітних марок Rolex, Van Cleef & Arpels, Bvlgari. Серед іншого Марина має 53 ювелірні вироби брендів Graff, Cartier, Van Cleef & Arpels, Giorgio Visconti, Harry Winston.

Христенко має розкішні ювелірні вироби, скриншот "Телеграфу"

