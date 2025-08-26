Народила йому єдиного сина і залишається в тіні: як виглядає дружина ексміністра оборони Полторака

Дружина Полторака має звання капітана міліції

Колишній міністр оборони України Степан Полторак, який давно зник із публічного простору, багато років перебуває у шлюбі. Його дружина Інна завжди залишалася в тіні чоловіка і вважає за краще вести закритий спосіб життя

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина політика і що про неї відомо. Ми з’ясували деякі факти із життя Інни Полторак.

Як виглядає дружина ексміністра Степана Полторака

Степан Полторак — відомий військовий та державний діяч, який обіймав посаду міністра оборони України в уряді Петра Порошенка. Але, попри публічний статус, Полторак завжди ретельно приховував деталі особистого життя. У відкритому доступі немає інформації, в якому році він створив сім’ю, але відомі деякі деталі про його дружину та єдиного сина.

Степан Полторак обіймав посаду міністра оборони України

Дружину колишнього міністра оборони звуть Інна Рязанова (дівоче прізвище), народилася вона у 1967 році. Жінка працювала в Харківській академії внутрішніх військ МВС України, де її чоловік обіймав посаду ректора.

У структурі вишу Інна відповідала за роботу у групі зі зв’язків із громадськістю та засобами масової інформації.

Як виглядає дружина Степана Полторака

Пізніше, за даними 2014 року, вона була військовослужбовцем у Національній академії Нацгвардії та була відзначена державною нагородою — орденом княгині Ольги.

1989 року Інна подарувала чоловікові єдиного сина Ігоря, який пов’язав своє життя з IT-сферою та працював програмістом. У 2014 році Степан Полторак уперше став дідусем.

Степан Полторак разом із сином Ігорем

У 2016 році стало відомо, що міністр оборони Степан Полторак разом із сім’єю перебрався до закритого готельного комплексу, розташованого на території військової частини у Києві. Сам політик пояснював такий крок необхідністю убезпечити своїх близьких.

Комплекс, де мешкала родина Полторака

Щодо Інни Полторак, то вона все життя намагалася бути в тіні чоловіка і не з’являлася з ним на публічних заходах. Де вона зараз і чим займається – невідомо. З 2015 року жінка не веде свою сторінку у Facebok.

У мережі є інформація, що дружина колишнього міністра оборони у 2014 році оформила у власність невеликий будинок у Харкові та стала власницею земельної ділянки. Через рік Інна придбала легковий автомобіль SMART MICRO, а у 2016 році – квартиру у Харкові (66.70 кв.м).

Інна Полторак уникає публічності

Крім того, Інна Полторак мала рахунки в кількох українських банках з грошима в національній та іноземній валюті, а також значні готівкові заощадження. Зараз ні Степан Полторак, ні його дружина не з’являються у медійному просторі.

"Телеграф" писав раніше, що відомо про особисте життя ексмера Харкова Добкіна. За один рік він розлучився, одружився і знову став батьком.