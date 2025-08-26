Народила йому єдиного сина і залишається в тіні: як виглядає дружина ексміністра оборони Полторака
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дружина Полторака має звання капітана міліції
Колишній міністр оборони України Степан Полторак, який давно зник із публічного простору, багато років перебуває у шлюбі. Його дружина Інна завжди залишалася в тіні чоловіка і вважає за краще вести закритий спосіб життя
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина політика і що про неї відомо. Ми з’ясували деякі факти із життя Інни Полторак.
Як виглядає дружина ексміністра Степана Полторака
Степан Полторак — відомий військовий та державний діяч, який обіймав посаду міністра оборони України в уряді Петра Порошенка. Але, попри публічний статус, Полторак завжди ретельно приховував деталі особистого життя. У відкритому доступі немає інформації, в якому році він створив сім’ю, але відомі деякі деталі про його дружину та єдиного сина.
Дружину колишнього міністра оборони звуть Інна Рязанова (дівоче прізвище), народилася вона у 1967 році. Жінка працювала в Харківській академії внутрішніх військ МВС України, де її чоловік обіймав посаду ректора.
У структурі вишу Інна відповідала за роботу у групі зі зв’язків із громадськістю та засобами масової інформації.
Пізніше, за даними 2014 року, вона була військовослужбовцем у Національній академії Нацгвардії та була відзначена державною нагородою — орденом княгині Ольги.
1989 року Інна подарувала чоловікові єдиного сина Ігоря, який пов’язав своє життя з IT-сферою та працював програмістом. У 2014 році Степан Полторак уперше став дідусем.
У 2016 році стало відомо, що міністр оборони Степан Полторак разом із сім’єю перебрався до закритого готельного комплексу, розташованого на території військової частини у Києві. Сам політик пояснював такий крок необхідністю убезпечити своїх близьких.
Щодо Інни Полторак, то вона все життя намагалася бути в тіні чоловіка і не з’являлася з ним на публічних заходах. Де вона зараз і чим займається – невідомо. З 2015 року жінка не веде свою сторінку у Facebok.
У мережі є інформація, що дружина колишнього міністра оборони у 2014 році оформила у власність невеликий будинок у Харкові та стала власницею земельної ділянки. Через рік Інна придбала легковий автомобіль SMART MICRO, а у 2016 році – квартиру у Харкові (66.70 кв.м).
Крім того, Інна Полторак мала рахунки в кількох українських банках з грошима в національній та іноземній валюті, а також значні готівкові заощадження. Зараз ні Степан Полторак, ні його дружина не з’являються у медійному просторі.
"Телеграф" писав раніше, що відомо про особисте життя ексмера Харкова Добкіна. За один рік він розлучився, одружився і знову став батьком.