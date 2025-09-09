Позувала оголеною та закликала розстріляти Карпу: куди зникла "міністерка культури ЛНР" Філатова
Філатова виїхала з Луганщини у Росію
Ірина Філатова — колишня так звана "міністерка культури" псевдоформування "ЛНР", яка активно відвідувала сепаратистські заходи на Луганщині. Вона часто фотографувалась оголеною, що спричиняло гучні обговорення. Згодом Філатова припинила з'являтися у публічному просторі, як і Ігор Плотницький.
"Телеграф" розповість, чим ще запам'яталась Філатова та як живе зараз.
Де зараз і чим займається Ірина Філатова
У 2014 році відома письменниця Ірена Карпа випустила мультфільм "Ватніца-мутантка" про Філатову. У роботі вона у саркастичній формі висміяла оголені фото "міністерки культури". Натомість Філатова після перегляду мультфільму подала заяву до так званого "суду" "ЛНР", в якому попросила розстріляти Карпу.
Також "міністерка культури" вимагала вбити мешканку Луганська Олену Красновську, яка викликала на кладовищі дух борця за незалежність України Романа Шухевича. Невдовзі у "ЛНР" заявили, що не призначали Філатову "міністеркою культури".
Невдовзі колабораціоністка виїхала з Луганщини у Сочі — про це свідчить її місце розташування у фейсбуці. Журналісти "Телебачення Торонто" з'ясували, що зараз Філатова продає меблі у місцевій студії Kitchen Fab. Також вона дає поради у соцмережах щодо ремонту житла
