Позувала оголеною та закликала розстріляти Карпу: куди зникла "міністерка культури ЛНР" Філатова

Філатова виїхала з Луганщини у Росію

Ірина Філатова — колишня так звана "міністерка культури" псевдоформування "ЛНР", яка активно відвідувала сепаратистські заходи на Луганщині. Вона часто фотографувалась оголеною, що спричиняло гучні обговорення. Згодом Філатова припинила з'являтися у публічному просторі, як і Ігор Плотницький.

"Телеграф" розповість, чим ще запам'яталась Філатова та як живе зараз.

Де зараз і чим займається Ірина Філатова

У 2014 році відома письменниця Ірена Карпа випустила мультфільм "Ватніца-мутантка" про Філатову. У роботі вона у саркастичній формі висміяла оголені фото "міністерки культури". Натомість Філатова після перегляду мультфільму подала заяву до так званого "суду" "ЛНР", в якому попросила розстріляти Карпу.

Мультфільм "Ватніца-мутантка"

Також "міністерка культури" вимагала вбити мешканку Луганська Олену Красновську, яка викликала на кладовищі дух борця за незалежність України Романа Шухевича. Невдовзі у "ЛНР" заявили, що не призначали Філатову "міністеркою культури".

Філатова позувала з шампанським у відвертій позі, фото з мережі

Філатова дивувала мережу еротичними кадрами, фото з мережі

Філатова часто фотографувалась з алкоголем, фото з мережі

Невдовзі колабораціоністка виїхала з Луганщини у Сочі — про це свідчить її місце розташування у фейсбуці. Журналісти "Телебачення Торонто" з'ясували, що зараз Філатова продає меблі у місцевій студії Kitchen Fab. Також вона дає поради у соцмережах щодо ремонту житла

Філатова в останні роки, фото з мережі

Філатова переїхала у Сочі, де продає меблі, фото з мережі

