Позировала обнаженной и призывала расстрелять Карпу: куда исчезла "министр культуры ЛНР" Филатова

Филатова уехала из Луганской области в Россию

Ирина Филатова — бывшая так называемая "министр культуры" псевдоформирования "ЛНР", которая активно посещала сепаратистские мероприятия в Луганской области. Она часто фотографировалась обнаженной, что вызывало громкие обсуждения. Впоследствии Филатова перестала появляться в публичном пространстве, как и Игорь Плотницкий.

"Телеграф" расскажет, чем еще запомнилась Филатова и как живет сейчас.

Где сейчас и чем занимается Ирина Филатова

В 2014 году известная писательница Ирэна Карпа выпустила мультфильм "Ватница-мутантка" о Филатовой. В работе она в саркастической форме высмеяла обнаженные фото "министра культуры". Филатова после просмотра мультфильма подала заявление в так называемый "суд ЛНР", в котором потребовала расстрелять Карпу.

Также "министр культуры" призывала к убийству жительницы Луганска Елены Красновской, которая вызывала на кладбище дух борца за независимость Украины Романа Шухевича. Вскоре в "ЛНР" заявили, что не назначали Филатову "министром культуры".

Вскоре коллаборационист уехала из Луганщины в Сочи — об этом свидетельствует ее местоположение в фейсбуке. Журналисты "Телевидения Торонто" выяснили, что сейчас Филатова продает мебель в местной студии Kitchen Fab. Также она дает советы в соцсетях по поводу ремонта жилья.

