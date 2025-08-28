Був поплічником Януковича і втік до Росії: чим зараз займається ексміністр внутрішніх справ Захарченко

Чиновник зрадив батьківщину та працює у країні-окупантці

Віталій Захарченко обіймав посаду міністра внутрішніх справ за часів президентства Віктора Януковича. Він мав розкішний особняк біля Києва з озером і вертолітним майданчиком. Після Революції Гідності політик втік з України до Росії, де продовжує відпрацьовувати криваві рублі.

"Телеграф" розкаже більше, чим відзначився колишній міністр, а також чим займається зараз.

Діяльність Віталія Захарченка

Захарченко починав свою кар'єру у Полтаві, де очолював управління податкової міліції ДПА. Згодом став головою Державної податкової служби, на посаді якого працював 1 рік. У 2011 році Захарченко за наказом Януковича став міністром внутрішніх справ України.

Захарченко був головою МВС, фото Макса Левіна

У 2013-2014 роках в Україні тривала Революція гідності, учасники якої вимагали відставки тодішнього президента Віктора Януковича. 18-20 лютого мітингувальників на Майдані почали розстрілювати, що спричинило загибель понад сотні людей. Слідча комісія встановила, що Янукович ухвалив рішення застосувати вогнепальну зброю проти майданівців. Тоді як Захарченко та інші силовики організували розгін протестувальників за допомогою "беркутівців".

Захарченко організовував розгін Майдану, фото з мережі

Після цього Захарченка відсторонили від посади. Згодом Євросоюз заблокував активи Януковича та його поплічників, серед яких був і Захарченко.У 2014 році чиновник втік до Білорусі, а після цього — до Росії, де отримав громадянство країни-агресорки.

Захарченко і Янукович, фото president.gov.ua

Захарченко був одним із заступників директора корпорації "Ростех". Невдовзі він став членом комітету Держдуми з власності, яка займається майновими інтересами російських інвесторів за кордоном.

Де зараз Віталій Захарченко

У 2021 році Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції проти 10 чиновників часів президентства Януковича. Серед них був і Захарченко. Тоді ж суд заочно заарештував Захарченка у справі Майдану. Йшлося про застосування силовиками російських гранат у 2014 році. Окрім цього, у провадженні писали про привезення з Росії понад 13 тисяч гранат вартістю понад 1,1 мільйона гривень. Після цього майно ексміністра заарештували: 3 квартири, 4 будинки, 6 гаражів та 24 земельні ділянки.

Маєток Захарченка, фото АРМА

Захарченко заявляв, що тимчасово окуповані території Донеччини та Луганщини треба об'єднати в один регіон. Він казав, що готовий стати президентом "об'єднаного Донбасу".

У травні 2022 року голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв, що Захарченко пропонував йому працювати на окупантів. Після цього ДБР оголосило підозру ексміністру у тому, що він намагався схилити до зради окремих чиновників.

Також Захарченку інкримінували державну зраду за підривну діяльність проти України. Запроданець виправдовує криваву війну Росії проти нашої держави. Зокрема, він поширює пропаганду на російських медіаресурсах.

Захарченко у Росії, фото з пропагандистських медіа

У квітні 2025 року на московських сайтах з'явилося оголошення щодо продажу будинку Захарченка. Майно оформлене на дружину колишнього міністра — Людмилу. Жінка зареєструвала у Росії бізнес із розведення собак породи шпіц.

Людмила Захарченко, фото "ТСН"

Особняк простягається на 1500 квадратних метрів з оздобленням "під ключ". В оголошенні йдеться, що резиденція розташована в "елітному селищі, що охороняється". Натомість посадовець зареєстрований у будинку на вулиці Звенигородській у Москві. Там він має квартиру площею 170 квадратних метрів, аналоги якої коштують близько 97 мільйонів рублів.

Особняк Захарченка під Києвом, фото з соцмереж

Наразі Захарченко працює старшим консультантом у держкомпанії "Ростехнології". Також у 2021 році отримував дохід як підприємець та акціонер АТ "Аскана". Ця компанія керує власним майном у бізнес-центрі West Park у Москві та володіє воронезьким ТОВ "Структура" з виробництва жирів та олії.

Окрім цього, на Захарченка зареєстровані продюсерський центр "Душевна пісня" Віталія Захарченка та "Інсайд Медіа Холдинг". Остання фірма випустила пропагандистські серіали "Кривавий Євромайдан – злочин століття", "МАЙДАН. Крапка неповернення. На власні очі", "Донбас – територія болю".

Також колишній міністр володіє комп'ютерною компанією "Фіджитал Груп", яка створила платформу Phygital.OSINT. Вона займається "обробкою та аналізом даних з відкритих джерел для моніторингу та аналізу інформаційного поля".

Раніше "Телеграф" розповідав, коли востаннє бачили президента-втікача Віктора Януковича. Він перебуває у міжнародному розшуку.