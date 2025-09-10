Упакуйте кожне ґроно в мішечок: лайфхак для садівників, як захистити виноград від ос і мух

З цим лайфхаком ягоди зможуть нормально дозріти і не дістануться шкідникам

На початку осені в саду починає дозрівати виноград. У період, коли ґрона формуються і наливаються соком, вони найбільше схильні до атак шкідників. Солодкий аромат приваблює не тільки ос, а й мух, слимаків та інших шкідників.

"Телеграф" розповість, як захистити ґрона винограду від атак комах і дати йому спокійно дозріти.

Мішечки для бар’єрного захисту

Щоб захистити ґрона винограду від ос та мух, можна використовувати бар’єрні методи, наприклад сітчасті мішечки. Так стверджує автор відео в тик-ток акаунті " KorucneTV ". За його словами, запакувавши виноград у такі мішечки, ви повністю захистите ягоди від зазіхань на них комах.

Сітчасті мішечки для захисту винограду можна купити на ринку або в будь-якому садівничому магазині. Коштують вони недорого, але забезпечать вам гарний урожай, не зіпсований осами та іншими шкідниками.

У коментарях до відео запропонували ще один спосіб захисту ягід від комах та птахів. Щоб окремо не "наряджати" кожне ґроно у сітчастий мішечок, можна вкрити всю виноградну лозу великим сітчастим полотном. Так виноград буде захищений і зможе спокійно дозріти, щоб ви потім зібрали щедрий урожай.

