Є одна важлива ознака: як зрозуміти, що настав час викопувати моркву на городі

Вересень – час, коли дачники та городники активно збирають урожай зі своїх ділянок. У цей час не тільки копають картоплю і збирають цибулю, а й дістають із землі моркву, яка вже достигла. Виявилося, що є одна важлива ознака, яка вкаже, що настав час викопувати цей яскравий коренеплід.

"Телеграф" розповість, на що звернути увагу перед тим, як викопувати моркву.

Важлива ознака, що овочі достигли

Дуже важливо не перетримати моркву в землі, а викопати її вчасно, тоді вона добре зберігатиметься всю зиму. Про це розповідає автор відео в тік-то акаунті "dachnyk_ua".

Ранні сорти моркви вже давно достигли, їх збирають наприкінці липня – на початку серпня. А ось пізніші сорти можна викопувати вже зараз — на початку вересня. І є ознаки, які вкажуть, що морква готова до збирання.

Автор відео пропонує дивитися на бадилля моркви на грядці. Якщо стебла ще пружні та зелені, а на вулиці не намічається дощів, то овочі ще можна залишити в землі на кілька днів або навіть тижнів.

Однак якщо бачите, що нижні стебла моркви вже пожовкли і почали лягати на поверхню ґрунту, то така морква готова до збирання. При цьому варто стежити за погодою — якщо прогнозуються дощі, варто викопувати всю моркву, інакше є ризик, що вона почне тріскатися або гнити прямо в землі.

