На прийомі у короля Трампа пригостили унікальним коктейлем, але не врахували цікавий факт

Трамп, видається, не зміг оцінити смак напою, створеного на його честь

З нагоди візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії у Віндзорському замку влаштували розкішний державний банкет. Цікаво, що, серед іншого, гостей пригощали створеним на честь Трампа, що не пив, коктейлем на основі віскі.

Традицію створювати унікальний коктейль для кожного державного банкету запровадив король Чарльз. Для вечері з Трампом приготували коктейль Transatlantic Whisky Sour — "британсько-американську інтерпретацію" класичного коктейлю віскі сауер. Коктейль був прикрашений пінкою з пекана та підсмаженим маршмелоу на печиві у формі зірки.

Процес приготування ексклюзивного напою на честь Трампа опублікували на сторінці королівської родини у "Х"

Також відомо, що гостям подавали колекційний портвейн 1945 року — на знак пошани до Трампа як 45-го і 47-го президента США, а також на честь року народження матері американського президента подавали коньяк Hennessy 1912 року Grande Champagne.

Але сам Трамп, видається, не став дегустувати ані коктейль, ані інші марочні напої. Раніше американський президент публічно заявляв, що не вживає алкоголь. Він пояснив це тим, що його брат помер через проблеми з алкоголем. Цей досвід, за словами Трампа, став для нього уроком і причиною повної відмови від спиртного.

Раніше повідомлялося, що зустріч Трампа з королем Чарльзом ІІІ не обійшлася без конфузу. Президент США порушив етикет.