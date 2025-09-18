Стала улюбленою піснею мільйонів про кохання: що відомо про найпопулярніший трек 1984 року

У 1984 році Scorpions випустив сингл Still Loving You

Пісні з минулого допомагають нам повернутися у приємні моменти та прожити ще раз ті емоції. Під деякі з них танцювали на дискотеках та уявляли себе героями з кліпів, а були й такі, під які хотілося плакати, згадуючи завершені стосунки.

У 1984 році німецький рок-гурт Scorpions презентував пісню Still Loving You, яка стала хітом в усьому світі. Композиція увійшла до їхнього дев'ятого студійного альбому Love at First Sting. Засновник гурту Рудольф Шенкер створив частини мелодії у 70-х, однак тодішній соло-гітарист Улі Джон Рот був проти випуску треку, як "занадто комерційного". Фронтмен колективу Клаус додав текст пісні, завершивши її у 1983 році.

Гурт Scorpions у 1984 році, фото Getty Images

Шенкер розповідав в інтерв'ю, що у композиції йдеться про стосунки, в яких пара думала про розрив. Однак вони вирішили спробувати все відновити.

Це історія про любовний роман, у якому вони усвідомили, що все може бути завершено — але спробували ще раз. Рудольф Шенкер

Сингл Scorpions Still Loving You став шалено популярним. Він посів 64 місце в американському хіт-параді Billboard Hot 100. А у музичних чартах європейських країн, зокрема у Бельгії, Швейцарії та Франції, композиція потрапила до п'ятірки найкращих.

