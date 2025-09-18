Стала любимой песней миллионов о любви: что известно о самом популярном треке 1984 года

В 1984 году Scorpions выпустил сингл Still Loving You

Песни из прошлого помогают нам вернуться в приятные моменты и прожить еще раз эти эмоции. Под некоторые из них танцевали на дискотеках и воображали себя героями из клипов, а были и такие, под которые хотелось плакать, вспоминая завершенные отношения.

В 1984 году немецкая рок-группа Scorpions представила песню Still Loving You, которая стала хитом во всем мире. Композиция вошла в их девятый студийный альбом Love at First Sting. Основатель группы Рудольф Шенкер создал части мелодии в 70-х, однако тогдашний соло-гитарист Ули Джон Рот был против выпуска трека, как "слишком коммерческого". Фронтмен коллектива Клаус добавил текст песни, завершив ее в 1983 году.

Группа Scorpions в 1984 году, фото Getty Images

Шенкер рассказывал в интервью, что в композиции говорится об отношениях, в которых пара думала о разрыве. Однако они решили попытаться все восстановить.

Это история о любовном романе, в котором они осознали, что все может быть завершено, но попробовали еще раз. Рудольф Шенкер

Сингл Scorpions Still Loving You стал безумно популярным. Он занял 64-е место в американском хит-параде Billboard Hot 100. А в музыкальных чартах европейских стран, в частности в Бельгии, Швейцарии и Франции, композиция попала в пятерку лучших.

Scorpions — Still Loving You

