Як розлюбити солодке: смішне відео з випічкою з супермаркету завірусилося в мережі

Українці вже жартують про додатковий білок

У мережі завірусилось курйозне відео зі власною випічкою популярного супермаркету. Адже булочки з фруктами буквально обліпили мошки.

Про це свідчить опубліковане у Тік Ток відео. За словами автора, таке видовище було зафільмоване у NOVUS.

На відео видно, як листкові булочки, схожі на кошики, атакують мошки. Вони буквально обліпили вироби, хоча вони знаходяться під склом. Ба більше, чимало мошок загрузнули у зеленому джемі, залишившись там.

Цей ролик викликав неабиякий резонанс у мережі, адже українців обурені таким порушенням санітарних норм. За чинними нормами, з готовою або неготовою продукцією не повинні контактувати ані комахи, ані грузини, ані інші тварини. Адже вони є переносниками інфекцій і можуть спричинити важке отруєння.

Однак чимало українців жартувало, що це кунжут ожив чи кісточки від ківі воскресли. Дехто додав, що тепер ці булочки з фруктами і м'ясом, додаткове джерело білка. Були люди, які наголошували, що до NOVUS нібито часто виникають питання через свіжість власної випічки.

