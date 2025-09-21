Украинцы уже шутят о дополнительном белке

В сети завирусилось курьезное видео с собственной выпечкой с популярного супермаркета. Ведь булочки с фруктами буквально облепили мошки.

Об этом свидетельствует опубликованное в Тик Ток видео. По словам автора, такое зрелище было снято у NOVUS.

На видео видно, как слоеные булочки, похожие на корзины, атакуют мошки. Они практически облепили изделия, хотя они находятся под стеклом. Более того, немало мошек увязли в зеленом джеме, оставшись там.

Этот ролик вызвал большой резонанс в сети, ведь украинцев возмущены таким нарушением санитарных норм. По действующим нормам с готовой или неготовой продукцией не должны контактировать ни насекомые, ни грузины, ни другие животные. Ведь они являются переносчиками инфекций и могут вызвать тяжелое отравление.

Однако многие украинцы шутили, что этот кунжут ожил или косточки от киви воскресли. Некоторые добавили, что теперь эти булочки с фруктами и мясом, дополнительный источник белка. Были люди, отмечавшие, что к NOVUS якобы часто возникают вопросы из-за свежести собственной выпечки.

