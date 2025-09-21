Категорично заборонено робити це 21 вересня, щоби точно не залишитися без грошей

Наші пращури цього дня уникали деяких речей

Цієї неділі християни в Україні за старим стилем відзначають Різдво Пресвятої Богородиці, а за новим церковним календарем православні віряни та греко-католики вшановують апостола від сімдесяти Кондрата Афінського.

Кондрат жив у Афінах в I столітті. Будучи єпископом, він користувався глибокою повагою серед своєї пастви. Згідно з переказами, завдяки його проповідям багато язичників звернулися до православ’я. Це викликало гнів ідолопоклонників, які вирішили знищити єпископа. Одного разу розлючені язичники напали на Кондрата і закидали його камінням. Попри це, він вижив, але незабаром був ув’язнений, де помер від виснаження та голоду.

У давнину 21 вересня шанували як день родючості землі, тому наші пращури активно займалися перероблюванням нещодавно зібраного зерна. Вважалося, що старанна праця цього дня обов’язково дасть плоди. Також від родичів приймали частування — каші, пироги, а іноді й міцні напої чи настоянки. Цей день був приводом висловити подяку всім, хто працює зі старанністю.

21 вересня приймали від родичів частування. Фото: freepik

Що не можна робити 21 вересня

Байдикувати — можна зіткнутися з грошовими проблемами.

Давати гроші в борг — важко повертатимуться.

Одягати чужі речі — можна забрати собі чужі проблеми.

Здійснювати великі покупки – речі виявляться недовговічними.

Народні прикмети 21 вересня

Ясна та тепла погода говорить про морозну зиму.

Прохолодна денна погода – про найближчу негоду.

Різке похолодання – про раннє настання зими.

У кого іменини 21 вересня

Цього дня іменини святкують Віктор, Назар, Дмитро, Андрій, Данило та Олексій.

Свята та події 21 вересня

День працівників лісу

Міжнародний день миру (International Day of Peace)

Всесвітній день боротьби із хворобою Альцгеймера (World Alzheimer`s Day)

Всесвітній день подяки (World Gratitude Day)

День колекціонера

Нагадаємо, що у першому місяці осені багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних у вересні 2025 року.