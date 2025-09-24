"Бабье лето" завершилось? Киеву прогнозируют резкое похолодание

В Киеве на этой неделе ожидается резкое похолодание, облачность и местами мелкие дожди

Погода в Киеве в начале недели была летней – теплой и почти безоблачной. Однако уже в среду город окутает резкое похолодание и возможные мелкие дожди.

В ближайшие дни температура в столице ночью может опуститься до +3…6 градусов. Таким прогнозом поделились в Sinoptik и Meteofor.

На протяжении 24-28 сентября в Киеве ожидается облачная погода, хотя местами будет преобладать солнце. В то же время дождей в Sinoptik не прогнозируют.

Температура днем в эти дни будет колебаться в коридоре +14...16 градусов, а ночью — +6...11 градусов. Сила ветров в это время не превысит легких 3 м/с.

Когда будет наиболее облачно

В Meteofor дали почти похожий прогноз — в основном будет облачно. Кроме того, во второй половине среды и воскресенья предполагаются мелкие осадки.

Показатели на термометрах в дневное время зафиксируются около +13...15 градусов, а в ночное — упадут до +3...11 градусов. Сила ветров местами будет достигать свежих 8-9 м/с.

Будет ли дождь в эти дни

