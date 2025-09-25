"Всьо" — это не суржик: Авраменко рассказал, где в Украине так говорят уже давно

В Украине часто путают понятие суржик и диалектный язык

Многие украинцы во время ежедневного общения часто используют суржик. Однако не следует отождествлять с ним диалектный язык.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил украинский филолог, популяризатор украинского языка, теле- и радиоведущий Александр Авраменко. По его словам, суржик, то есть языковая смесь, есть в любом языке.

"И в немецком, и в польском, и в украинском. Другое дело, что в украинском языке суржик слишком распространен. У нас часть страны пользуется русским языком, другая часть — украинским литературным языком или приближенным к нему. Еще кто-то — диалектами. Здесь очень важно не спутывать эти понятия: диалектный язык и суржиковый. Диалектный язык — живой, колоритный, "из росы и из воды", — подчеркнул филолог.

Авраменко отметил, что иногда звуковые отклонения от литературной нормы могут быть фонетической особенностью какого-то диалекта. По его словам, многие думают, что слово "всьо" является русским словом, потому что в украинском есть слово "все".

"Но в Галиции издавна так произносят это слово. Это фонетическая особенность именно этого говора", – заявил Авраменко.

Больше о том, какие изменения произошли в украинском языке во время войны и стоит ли беспокоиться о своей русифицированной фамилии и имени, читайте в полной версии интервью Александра Авраменко "Телеграфу" под названием "В окопах военные не думают о подлежащем и сказуемом": Авраменко об украинизации, народной брани, суржике и обрусевших фамилиях".

