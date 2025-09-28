Від секс-символа кіно до 91-річної бабусі: як зараз виглядає Бріжіт Бардо

Бріжіт досягла найбільшого успіху у жанрі романтичної комедії

Сьогодні, 28 вересня, 91 рік виповнюється відомій французькій акторці та моделі Бріжіт Бардо. Її вважали секс-символом кіно 50-60-х, як і Мерилін Монро. Бардо грала у стрічках "І Бог створив жінку", "Парижанка", "Віва Марія!". Упродовж останніх років акторка не грає у кіно.

Що треба знати:

Бріжіт Бардо — відома французька акторка, яку називали секс-символом європейського кіно у 50-60-х.

Найвідоміші кінороботи за участі Бардо — "І Бог створив жінку", "Парижанка", "Віва Марія!".

Після виходу з кіно Бріжіт почала займатися захистом тварин.

"Телеграф" розповість, якою була кар'єра акторки, де ще вона грала, а також чим займається зараз.

Що відомо про Бріжіт Бардо

Майбутня акторка народилась у 1934 році у Парижі. Бріжіт зростала у заможній консервативній родині, в якій її привчали до релігії. Також мати підштовхувала дівчину до занять музикою і танцями. Бардо склала іспит до Національної академії танцю, де був жорсткий добір. Певний час вона займалась балетом, але далі не продовжила розвиток у цьому напрямку.

Бріжіт Бардо займалась балетом, фото Getty Images

Згодом мати Бріжіт відкрила свій бутик одягу, в якому Бардо позувала як модель. Дівчину помітили і запросили зніматися для ELLE. Зйомка була успішною, і Бардо почали цікавитися у кіно. Так вона дебютувала у фільмі "Нормандська діра".

Бріжіт Бардо позувала як модель, фото Getty Images

Згодом Бардо зіграла у картині "Маніна, дівчина без вуалі", де отримала головну роль. Після цього вона виконувала епізодичні ролі в незначних кінороботах, за які отримувала критику. У молодості акторка відрізнялась ефектною зовнішністю: високим зростом, білявим густим волоссям, правильними рисами обличчя.

Бріжіт Бардо у фільмі "Маніна, дівчина без вуалі", фото Getty Images

У 18 років Бріжіт вийшла заміж за режисера і продюсера Роджера Вадима. Такий союз став доленосним для Бардо, адже він почав створювати фільми, в яких хотів розкрити всю її сексуальність та чуттєвість. Так Бардо зіграла у стрічці "І Бог створив жінку", в якій її героїня — сексуально розкута та впевнена в собі жінка, котра опиняється у любовному трикутнику. У Європі фільм засудили за оголені сцени і танці на столі у виконанні Бардо. Натомість у США стрічка стала шалено популярною, і саме цю картину вважають передвісником сексуальної революції 60-х років.

Бріжіт Бардо у фільмі "І Бог створив жінку", фото Getty Images

Далі Бардо зіграла наївних і тендітних дівчат в комедіях "Наречена занадто вродлива" і "Парижанка". Однак невдовзі Бріжіт повернулась до образу фатальної жінки. Наприклад, у любовній драмі "Жінка й блазень" вона зіграла танцюристку фламенко. А першою картиною за участі француженки, яку показали у СРСР, була воєнна комедія "Бабетта йде на війну".

Бріжіт Бардо у фільмі "Парижанка", фото Getty Images

Як драматична акторка Бардо показала себе у картині "Істина", а у стрічці "Знамениті любовні історії" вона вперше зіграла з Аленом Делоном. Успішним фільмом за участі Бардо став і "Віва Марія!". За цю стрічку її номінували на премію Британської кіноакадемії.

Бріжіт Бардо у фільмі "Віва Марія!", фото Getty Images

Загалом Бардо зіграла у понад 50 кінороботах, серед яких — "Надзвичайні історії", "Шалако", "Жінки", "Послушниці", "Ромовий бульвар". У 70-х популярність Бріжіт почала зменшуватися — її рідше запрошували у кіно.

Бардо засуджувала мусульманську міграцію у Францію, за що її звинувачували у "розпалюванні расової ворожнечі". Після виходу із кіно акторка зосередилась на проблемах захисту тварин. У 1986 році вона створила "Фонд Бріжіт Бардо" з охорони тварин.

Як зараз виглядає Бріжіт Бардо

Протягом останніх років акторка рідко з'являється на публіці. Іноді вона відвідувала заходи, присвячені кіно. Однак загалом Бріжіт веде усамітнене життя, уникаючи уваги преси. Зараз Бардо 91 рік, і у неї помітні вікові зміни. Водночас Бріжіт увійшла в історію європейського кіно як секс-символ тих часів і провісниця фемінізму.

Бріжіт Бардо рідко з'являється на публіці, фото Getty Images

Бріжіт Бардо у 2020 році, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає 76-річний голлівудський актор Річард Гір. Він все ще знімається у кіно.