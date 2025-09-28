От секс-символа кино до 91-летней бабушки: как сейчас выглядит Брижит Бардо
Брижит добилась большого успеха в жанре романтической комедии
Сегодня, 28 сентября, 91 год исполняется известной французской актрисе и модели Брижит Бардо. Ее считали секс-символом кино 50-60-х, как и Мэрилин Монро. Бардо играла в лентах "И Бог создал женщину", "Парижанка", "Вива Мария!". В последние годы актриса не играет в кино.
Что нужно знать:
- Брижит Бардо – известная французская актриса, которую называли секс-символом европейского кино в 50-60-х.
- Самые известные киноработы с участием Бардо — "И Бог создал женщину", "Парижанка", "Вива Мария!".
- После выхода из кино Брижит начала заниматься защитой животных.
"Телеграф" расскажет, какой была карьера актрисы, где она еще играла, а также чем занимается сейчас.
Что известно о Брижит Бардо
Будущая актриса родилась в 1934 году в Париже. Брижит росла в богатой консервативной семье, в которой ее приучали к религии. Также мать подталкивала девушку к занятиям музыкой и танцами. Бардо сдала экзамен в Национальную академию танца, где был жесткий отбор. Одно время она занималась балетом, но дальше не продолжила развитие в этом направлении.
Впоследствии мать Брижит открыла свой бутик одежды, в котором Бардо позировала как модель. Девушку заметили и пригласили сниматься для ELLE. Съемка была успешной и Бардо начали интересоваться в кино. Так она дебютировала в фильме "Нормандская дыра".
Впоследствии Бардо сыграла в картине "Манина, девушка без вуали", где получила главную роль. После этого она исполняла эпизодические роли в незначительных киноработах, за которые получала критику. В молодости актриса отличалась эффектной внешностью: высоким ростом, белокурыми густыми волосами, правильными чертами лица.
В 18 лет Брижит вышла замуж за режиссера и продюсера Роджера Вадима. Такой союз стал судьбоносным для Бардо, ведь он начал создавать фильмы, в которых хотел раскрыть всю ее сексуальность и чувственность. Так Бардо сыграла в ленте "И Бог создал женщину", в которой ее героиня — сексуально раскованная и уверенная в себе женщина, оказывающаяся в любовном треугольнике. В Европе фильм осудили за обнаженные сцены и танцы на столе в исполнении Бардо. В США же лента стала безумно популярной, и именно эту картину считают предвестником сексуальной революции 60-х годов.
Далее Бардо сыграла наивных и хрупких девушек в комедиях "Невеста слишком красива" и "Парижанка". Однако вскоре Брижит вернулась к образу роковой женщины. К примеру, в любовной драме "Женщина и шут" она сыграла танцорку фламенко. А первой картиной с участием француженки, показанной в СССР, была военная комедия "Бабетта идет на войну".
Как драматическая актриса Бардо показала себя в картине "Истина", а в фильме "Знаменитые любовные истории" она впервые сыграла с Аленом Делоном. Успешным фильмом с участием Бардо стал и "Вива Мария!". За эту ленту ее номинировали на премию Британской киноакадемии.
В общей сложности Бардо сыграла в более чем 50 киноработах, среди которых — "Чрезвычайные истории", "Шалако", "Женщины", "Послушницы", "Ромовый бульвар". В 70-х популярность Брижит начала уменьшаться – ее реже приглашали в кино.
Бардо осуждала мусульманскую миграцию во Францию, за что ее обвиняли в "разжигании расовой розни". После выхода из кино актриса сосредоточилась на проблемах защиты животных. В 1986 году она создала "Фонд Брижит Бардо" по охране животных.
Как сейчас выглядит Брижит Бардо
В последние годы актриса редко появляется на публике. Иногда она посещала мероприятия, посвященные кино. Однако в целом Брижит ведет уединенную жизнь, избегая внимания прессы. Сейчас Бардо 91 год, и у неё заметны возрастные изменения. В то же время Брижит вошла в историю европейского кино как секс-символ тех времен и предвестница феминизма.
