Осінь показала характер: киянам краще не виходити на вулицю без парасольки цими днями

Синоптики обіцяють Києву на початку тижня затяжні дощі та ще більше зниження температури

Погода у Києві остаточно зіпсувалась — значно похолодало, панує сильна хмарність та йдуть дощі. Упродовж 29 вересня-1 жовтня місцями вночі температура може впасти аж до +5 градусів.

За даними Sinoptik та Українського гідрометеорологічного центру, найхолодніше з цих днів буде у середу. Тоді показники на термометрах можуть сягнути лише +10 градусів.

У понеділок-середу, 29 вересня-1 жовтня, прогнозується сильна хмарність та дощі, за даними Sinoptik. Вони місцями йтимуть майже всю добу, а найсильніші очікуються у вівторок.

Водночас температура повітря тільки опускатиметься — зі 13 до 8 теплих градусів вдень та зі +8 до +5 градусів вночі. Сила вітрів має не перевищити слабких 3 м/с.

Коли дощитиме найсильніше

Тим часом в Укргідрометцентрі теж прогнозують, що найближчими днями киянам варто носити парасольку зі собою. Дощитиме як вдень, так і вночі.

Денна температура у місті коливатиметься біля +10…12 градусів, а нічна — +5…8 градусів. Вітри своєю чергою можуть розгулятись від слабких 5 м/с до сильних 12 м/с.

Коли буде найхолодніше

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яких сюрпризів чекати від погоди у жовтні. Синоптик Ігор Кібальчич дав прогноз, чи буде ще "бабине літо".