Осень показала характер: киевлянам лучше не выходить на улицу без зонта в эти дни

Синоптики обещают Киеву в начале недели затяжные дожди и еще большее снижение температуры

Погода в Киеве окончательно испортилась — значительно похолодало, царит сильная облачность и дожди. В течение 29 сентября-1 октября местами ночью температура может упасть до +5 градусов.

По данным Sinoptik и Украинского гидрометеорологического центра, больше всего холодно из этих дней будет в среду. Тогда показатели на термометрах могут достичь всего +10 градусов.

В понедельник-среду, 29 сентября-1 октября, прогнозируется сильная облачность и дожди, по данным Sinoptik. Они местами будут идти почти все сутки, а сильнейшие ожидаются во вторник.

В то же время температура воздуха будет только опускаться — с 13 до 8 теплых градусов днем и с +8 до +5 градусов ночью. Сила ветров не должна превысить слабых 3 м/с.

Когда будет дождь сильнее

Между тем в Укргидрометцентре тоже прогнозируют, что в ближайшие дни киевлянам стоит носить зонтик с собой. Дождь будет идти как днем, так и ночью.

Дневная температура в городе будет колебаться около +10…12 градусов, а ночная — +5…8 градусов. Ветры в свою очередь могут разгуляться от слабых 5 м/с до сильных 12 м/с.

Когда будет холоднее всего

