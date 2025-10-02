Втомитесь збирати врожай. Чим краще удобрювати город восени

Удобріть город восени і рясний врожай забезпечено

Удобрення городу важливий етап підготовки до зими. Адже додавши правильні суміші до ґрунту можна збільшити кількість майбутнього врожаю в кілька разів.

"Телеграф" розповість, як правильно удобрювати город восени та чим. Зауважимо, що після збору врожаю ґрунт виснажений і потребує підживлення, особливо там, де росли коренеплоди.

Чим підживлювати город восени

Універсальним добривом для ґрунту — є компост, перегній та зола. Вони за зиму покращують структуру ґрунту та насичують його усіма потрібними речовинами. Окрім того, можна використовувати і фосфорно-калійні добрива — суперфосфат, калійна сіль, або вапнякові — доломітове борошно.

Удобрення города золою

Усі ці добрива рекомендується вносити до перекопування ґрунту. Особливо це стосується компосту та перегною. Завдяки перекопуванню добрива розподіляються рівномірно. Мінеральні добрива вносять у ґрунт сухими, згідно з вказаними на упаковці пропорціями.

Кісткове борошно — універсальне добриво

Одним з хороших натуральних добрив вважається кісткове борошно. Адже воно багате на фосфор, кальцій, калій, магній, залізо, а також на органічні протеїни. Вони живлять ґрунтову мікрофлору та сприяють розмноженню дощових черв’яків.

Город удобрювати слід до перекопування

Для правильного удобрення ґрунту, кісткове борошно розкидають по поверхні городу, але вже після перекопування. Найкращим варіантом буде кісткове борошно тваринного походження. На 100 квадратних метрів знадобиться до 3 кг підживки. Завдяки такій підгодівлі вже навесні земля буде пухкою, поживною і готовою до висадки культур.

Кісткове борошно також можна поєднувати з перепрілим гноєм або компостом. Додамо, що плодові дерева та кущі такою сумішшю треба підживлювати навесні, а от город восени.

