Часник, кріп і не тільки: що посіяти у жовтні для раннього врожаю навесні

Деякі культури можна сіяти на зиму, щоб навесні зібрати ранній урожай

Осінь — час не лише збирати врожай, а й планувати посадку на наступний сезон. У жовтні, наприклад, можна сіяти деякі культури, які дають ранній урожай уже навесні.

"Телеграф" розповість, які овочі та зелень можна посіяти на зиму, щоб збирати врожай навесні.

Що посіяти у жовтні?

Зелень

Базилік, кріп, зелена цибуля та петрушка відмінно підходять для посіву на зиму, пише Express. Їх можна вирощувати, як у контейнерах на підвіконні, так і посіяти у відкритий ґрунт. У першому випадку ви матимете під рукою свіжу зелень усю зиму, а в другому — навесні отримаєте зелені сходи.

Цвітна капуста

Ця культура також підходить для сівби на зиму. Експерти радять тримати сходи у холодному парнику до весни. А вже навесні цвітну капусту можна висаджувати у відкритий ґрунт і чекати на ранній урожай.

Часник

Часник холодостійка рослина, які підходять для осінньої посадки. Його можна висадити, як у контейнери, так і у відкритий ґрунт, щоб він почав проростати до зими. А вже навесні збирати свіжий урожай.

Цибуля і цибуля-шалот

Для осінньої посадки також підходить цибуля та цибуля-шалот. Їх можна висаджувати вже зараз і отримати ранній урожай наступного літа. Обов’язково слідкуйте за рівнем вологи, тому що цибуля вимагає її багато.

