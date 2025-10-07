Не робіть це 7 жовтня, щоб не втратити удачу

Сьогодні заборонено відмовляти іншим у допомозі

Сьогодні, 7 жовтня, відповідно до новоюліанського календаря, християни згадують святих мучеників Сергія і Вакха. За старим стилем це відбувалося 20 жовтня.

Сергій та Вакх жили у часи, коли правив імператор-язичник Максиміліан. Вони були воєначальниками, однак вірили в Ісуса Христа. У ті часи панувало язичництво, натомість християнство було заборонене. Коли Максиміліан дізнався, що Сергій і Вакх не приймають язичництво, він позбавив їх титулів і нагород.

Сергій і Вакх, tureligious.com.ua

Імператор наказав відправити Сергія і Вакха до правителя Сходу — Антіоха. Він запропонував їм зректися віри, але чоловіки відмовилися. Їх засудили до смертної кари. Натомість Сергій і Вакх стали символами непохитної віри в Спасителя.

Традиції та прикмети 7 жовтня

Цього дня віряни йдуть до храму та моляться до святих Сергія і Вакхи. Вони просять у мучеників здоров'я, сили і достатку. У народі у цей день починали готуватися до зими, зокрема розтоплювали піч.

У цей день гримить — взимку буде мало снігу.

Тепла погода сьогодні — так буде протягом місяця.

Якщо листя на деревах ще тримається — зима буде пізньою.

Що не можна робити 7 жовтня

Не можна відмовляти у допомозі, бо можете опинитися у біді

Заборонено нарікати на життя. Так ви можете втратити удачу.

Не варто носити старий одяг. Це притягує неприємності у такий день.

Раніше "Телеграф" розповідав про державні свята, які припадають на жовтень 2025 року. Ви могли забути про деякі з них.