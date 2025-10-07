Не делайте это 7 октября, чтобы не потерять удачу

Сегодня запрещено отказывать другим в помощи

Сегодня, 7 октября, согласно новоюлианскому календарю, христиане вспоминают святых мучеников Сергея и Вакха. По старому стилю это происходило 20 октября.

Сергей и Вакх жили в те времена, когда правил император-язычник Максимилиан. Они были военачальниками, но верили в Иисуса Христа. В те времена царило язычество, христианство же было запрещено. Когда Максимилиан узнал, что Сергей и Вакх не принимают язычество, он лишил их титулов и наград.

Сергей и Вакх, tureligious.com.ua

Император приказал отправить Сергея и Вакха к правителю Востока – Антиоху. Он предложил им отречься от веры, но мужчины отказались. Их приговорили к смертной казни. Сергей и Вакх стали символами непоколебимой веры в Спасителя.

Традиции и приметы 7 октября

В этот день верующие идут в храм и молятся святым Сергию и Вакхе. Они просят у мучеников здоровья, силы и изобилия. В народе в этот день начинали готовиться к зиме, в частности растапливали печь.

В этот день гремит — зимой будет мало снега.

Теплая погода сегодня – так будет в течение месяца.

Если листья на деревьях еще держатся, зима будет поздней.

Что нельзя делать 7 октября

Нельзя отказывать в помощи, потому что можете оказаться в беде.

Запрещено жаловаться на жизнь. Так вы можете потерять удачу.

Не стоит носить старую одежду. Это приводит к неприятностям в такой день.

