Годинник з діамантами і Birkin у Раді: у що одягалася Ганна Герман, коли була соратницею Януковича

Колишній регіонал була однією з наймодніших політиків

Коли Ганна Герман приходила на засідання Верховної Ради, увага журналістів була прикута не лише до заяв, а й до її бездоганно продуманих образів. У минулому скандальна помічниця Януковича залишалася вірною своєму стилю — стриманому, елегантному і дорогому.

Що потрібно знати:

Ганна Герман носила в Раді дорогі вбрання і аксесуари, які перевищували її офіційний дохід

Політик демонструвала VIP-годинник Franck Muller із діамантами вартістю до 58 тисяч доларів і не тільки

Вона міняла сумочки Chanel, Louis Vuitton і Birkin майже кожен день

Член забороненої в Україні проросійської "Партії регіонів" свого часу обирала суворі костюми, приглушені кольори та брендові прикраси. Часто — чорні блузи, жакети з чіткою лінією плеча, сукні та спідниці-максі, що нагадували про європейський парламентський шик 1990-х.

Практично кожен вихід Герман у Раді був продуманий, а пізніше ЗМІ детальніше розповідали про її дороге вбрання та аксесуари, вартість яких явно перевищувала доходи народного депутата і була недоступна для соратниці президента-втікача.

У червні 2010 року на з’їзді "Партії регіонів" на руці Герман помітили розкішний швейцарський годинник. Цей аксесуар майже повністю був усипаний коштовним камінням — діамантами. Виріб марки Franck Muller, виготовлений із білого золота, належить до колекції Master Square.

Журналісти з’ясували, що вартість цієї моделі становить близько 58 000 доларів (на сьогоднішній курс – понад 2 мільйони гривень). І це при тому, що сукупний дохід політика роком раніше становив лише 235 000 гривень.

Цікаво, що ще у 2018 році Герман також "засвітила" подібний діамантовий годинник, такої ж марки Frank Muller. Коштували вони трохи дешевше – близько 50 тисяч доларів. Їх корпус виконаний із білого золота, ремінець — із крокодилової шкіри, а окремі деталі механізму — із платини. Словом, це годинник класу VIP, що більше підходить впливовому бізнесмену, ніж "скромному і чесному" депутату.

На запитання журналістів, звідки у політика із її зарплатою такі дорогоцінні речі, Герман відповіла — це подарунок на день народження від колег.

Годинник був подарований мені на день народження моїми колегами із Партії регіонів. Це Добкін та Колесніков. Вони платять податки, і я вписала ті два годинники у свою декларацію. Які до мене претензії? Ганна Герман

Якось колишній нардеп з’явилася у Раді в ефектному перловому кольє вартістю близько 10 тисяч доларів — до того ж вдало доповнила образ стильними туфлями та білою сумочкою.

На особливу увагу заслуговує колекція брендових сумок ексчиновниці, які вона на своєму робочому місці міняла майже щодня. Серед улюблених марок Ганни Герман — Chanel, Louis Vuitton, Birkin та інші не менш розкішні бренди.

Додамо, що на цей час Герман жила в особняку під Києвом. Раніше "Телеграф" писав, як виглядає триповерховий будинок колишнього регіонала.