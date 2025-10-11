Рус

Годинник з діамантами і Birkin у Раді: у що одягалася Ганна Герман, коли була соратницею Януковича

Тетяна Кармазіна
Ганна Герман запам'яталася скандалами і своїм почуттям стилю
Ганна Герман запам’яталася скандалами і своїм почуттям стилю. Фото Колаж "Телеграфу"

Колишній регіонал була однією з наймодніших політиків

Коли Ганна Герман приходила на засідання Верховної Ради, увага журналістів була прикута не лише до заяв, а й до її бездоганно продуманих образів. У минулому скандальна помічниця Януковича залишалася вірною своєму стилю — стриманому, елегантному і дорогому.

Що потрібно знати:

  • Ганна Герман носила в Раді дорогі вбрання і аксесуари, які перевищували її офіційний дохід
  • Політик демонструвала VIP-годинник Franck Muller із діамантами вартістю до 58 тисяч доларів і не тільки
  • Вона міняла сумочки Chanel, Louis Vuitton і Birkin майже кожен день

Член забороненої в Україні проросійської "Партії регіонів" свого часу обирала суворі костюми, приглушені кольори та брендові прикраси. Часто — чорні блузи, жакети з чіткою лінією плеча, сукні та спідниці-максі, що нагадували про європейський парламентський шик 1990-х.

ганна герман Юлія Тимошенко

Практично кожен вихід Герман у Раді був продуманий, а пізніше ЗМІ детальніше розповідали про її дороге вбрання та аксесуари, вартість яких явно перевищувала доходи народного депутата і була недоступна для соратниці президента-втікача.

У червні 2010 року на з’їзді "Партії регіонів" на руці Герман помітили розкішний швейцарський годинник. Цей аксесуар майже повністю був усипаний коштовним камінням — діамантами. Виріб марки Franck Muller, виготовлений із білого золота, належить до колекції Master Square.

ганна герман годинник

Журналісти з’ясували, що вартість цієї моделі становить близько 58 000 доларів (на сьогоднішній курс – понад 2 мільйони гривень). І це при тому, що сукупний дохід політика роком раніше становив лише 235 000 гривень.

годинник з діамантами Franck Muller

Цікаво, що ще у 2018 році Герман також "засвітила" подібний діамантовий годинник, такої ж марки Frank Muller. Коштували вони трохи дешевше – близько 50 тисяч доларів. Їх корпус виконаний із білого золота, ремінець — із крокодилової шкіри, а окремі деталі механізму — із платини. Словом, це годинник класу VIP, що більше підходить впливовому бізнесмену, ніж "скромному і чесному" депутату.

Ганна Герман

На запитання журналістів, звідки у політика із її зарплатою такі дорогоцінні речі, Герман відповіла — це подарунок на день народження від колег.

Годинник був подарований мені на день народження моїми колегами із Партії регіонів. Це Добкін та Колесніков. Вони платять податки, і я вписала ті два годинники у свою декларацію. Які до мене претензії?

Ганна Герман

Якось колишній нардеп з’явилася у Раді в ефектному перловому кольє вартістю близько 10 тисяч доларів — до того ж вдало доповнила образ стильними туфлями та білою сумочкою.

Ганна Герман

На особливу увагу заслуговує колекція брендових сумок ексчиновниці, які вона на своєму робочому місці міняла майже щодня. Серед улюблених марок Ганни Герман — Chanel, Louis Vuitton, Birkin та інші не менш розкішні бренди.

туфлі ганни герман

Додамо, що на цей час Герман жила в особняку під Києвом. Раніше "Телеграф" писав, як виглядає триповерховий будинок колишнього регіонала.

#Мода #Верховна Рада #Анна Герман #Одяг #Стиль