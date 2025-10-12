Був готовий випити отруту будь-якої миті: чого боявся поет і політичний діяч Іван Багряний (фото)

Лозов'ягін близько одно року сидів в одиничній камері смертників у Харкові, пізніше його заслали на Далекій Схід, де він втік, але опісля його знову заарештували

Іван Багряний — людина, яка кидала виклик радянській системі й платила за це власною свободою. Письменник і політичний діяч неодноразово тікав від переслідувань, а в кишені завжди носив отруту — на випадок, якщо його затримають.

На початку другої декади вересня 1906 року в Охтирці народився Іван Багряний (справжнє ім’я – Іван Павлович Лозов’ягін), український поет, прозаїк, драматург, журналіст і політик. Він очолював Українську національну раду та став лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка. "Телеграф" вирішив розповісти про цікаві факти зі життя видатного українця.

Змалку Іван проявляв талант до мистецтва й літератури. У 1920 році на його очах більшовики жорстоко вбили родичів, що вплинуло на подальшу творчість. Молодий Багряний працював на різних посадах і вступив до літературної організації "Плуг", а згодом до опозиційного об’єднання МАРС. Під впливом Миколи Хвильового він взяв псевдонім Багряний.

У 1920–1930-х роках Багряний активно публікувався, видав збірки поезій та прозові твори, зокрема "Чорні силуети", "Ave Maria" і роман у віршах "Скелька". Через антирадянські настрої його твори потрапили під цензуру, а сам письменник пережив арешти, заслання на Далекий Схід і катування у радянських тюрмах. Цей досвід згодом лягав у основу романів "Сад Гетсиманський" і "Тигролови".

Найпопулярніші романи Багряного

Під час Другої світової війни Багряний брав участь в українському підпіллі та в роботі Української головної визвольної ради. У 1945 році він емігрував до Німеччини, де заснував газету "Українські вісті" і створив видавництва "Прометей" та "Україна", а також продовжував літературну й політичну діяльність.

Іван Багряний помер 25 серпня 1963 року у місті Новий Ульм. Його могила стала місцем вшанування пам’яті видатного українського митця та борця за національну свободу.

Чому Іван Багряний носив зі собою отруту

Іван Багряний неодноразово уникав переслідувань радянської влади через свою патріотичну позицію. Письменникові навіть кілька разів вдавалося втекти з-під арешту, а для крайніх випадків він носив із собою ціанистий калій, щоб уникнути полону. Про це можна дізнатись зі памфлету автора "Чому я не хочу вертатись до СРСР?".

Памфлет Багряного

