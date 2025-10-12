Ще у 80-х була у "тренді", але не блондинкою: як виглядала у молодості соратниця Януковича Ганна Герман

Ганна Герман ще у молодості була стильною

Ганна Герман — колишня народна депутатка і соратниця Віктора Януковича, яка втратила двох синів з різницею у 6 років. У політику вона прийшла не випадково — ще з молодості займала керівні посади. Її шлях починався з газет та радіо і завершився у самому "центрі" влади — "Партії регіонів".

Що потрібно знати

Ганна Герман — колишня народна депутатка та впливова соратниця Віктора Януковича, яка свою кар'єру розпочала у журналістиці

Політичний шлях Герман пролягав через ЗМІ, після чого вона стала прессекретаркою Януковича

У юності вона не була білявкою і мала довге волосся

Ганна Герман народилася 25 квітня 1959 року у Львівській області, селі Колодуби. Її батько був звичайним робітником, а мати — працівницею культури. Освіту вона здобула у Львівському державному університеті на факультеті журналістики.

Кар’єра Герман розпочалася за фахом. Вона працювала у різних виданнях і медіа. У кінці 80-х вона була кореспонденткою газети "Ленінська молодь", а згодом стала завідувачкою одного з відділів. У 2002-2004 роках очолювала бюро "Радіо Свобода".

Ганна Герман, її чоловік Сергій Герман і Богдан Нагайло. Фото: Ганна Герман, її чоловік Сергій Герман

У 2004 році Герман стала прессекретаркою Віктора Януковича, коли він був прем’єр-міністром, та керівницею пресслужби Кабінету Міністрів. "Партія регіонів" стала платформою, через яку Герман почала свою політичну кар’єру. Вона стала народною депутаткою від цієї партії.

Ганна Герман у молодості

З серпня 2006-го до грудня 2007 року Ганна Герман працювала радницею прем’єр-міністра Віктора Януковича. Після чергових парламентських виборів 2007 року вона знову пройшла до Верховної Ради, де стала заступницею голови фракції Партії регіонів і очолила парламентський комітет з питань свободи слова.

Знімків з часів молодості Ганни Герман у мережі небагато. Однак все ж кілька фото ексрегіоналки з 80-х років. Antonina.detector.media ділиться архівними світлинами директора "Радіо Свобода" Богдана Нагайло, які були зроблені наприкінці 80-х.

Ганна Герман, її чоловік Сергій Герман і Максим Міщенко. Фото: detector.media

Можна помітити, що вже тоді майбутня нардепка вдягалася згідно з усіма модними тенденціями. Тоді у "тренді" були сукні в горошок.

