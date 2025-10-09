Посивіла і сильно постаріла? Як зараз може виглядати Людмила Янукович, яку давно ніхто не бачив

Колишній дружині Януковича зараз 76 років

Колишня перша леді України Людмила Янукович, яка запам’яталася українцям як жінка-мем, з 2014 року не з’являлася у публічному просторі. Про те, який вигляд зараз має ексдружина президента-втікача, ми можемо лише здогадуватися. Сьогодні, 9 жовтня, "Людочка" відзначає своє 76-річчя.

Що потрібно знати

Де зараз Людмила Янукович

Відомо, що після подій 2014 року Людмила Янукович переїхала на територію Криму, у Севастополь. Вона мешкає у великому маєтку, пов’язаному із родиною Януковичів, який ЗМІ описували як "чайний будиночок".

Віктор Янукович з дружиною Людмилою

Безбідне існування їй забезпечує власний бізнес. Відомо, що через систему посередників вона володіє мережею елітних продуктових супермаркетів під назвою "Меркурій" у Севастополі.

Який вигляд може мати Людмила Янукович зараз

Останні опубліковані у ЗМІ та у відкритих фотозбірках знімки Людмили Янукович датовані різними роками. Більшість фото 2014 року, і є кадр 2019-го. На цих фото вона має коротку стрижку. Колір волосся в різні роки виглядає або темно-каштановим, або світлішим — можливо, сивим. Останній знімок дружини експрезидента датується 2019 роком. Тоді вона з'явилася на кладовищі у Севастополі.

Людмила Янукович (друга зліва) у Севастополі, 2019 рік. Фото: Крим.Реалії

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту, щоб дізнатися, як може зараз виглядати експерша леді. Ймовірно, зараз її волосся повністю сиве, зважаючи на поважний вік. На думку ШІ, кількість зморшок збільшилася. Судячи з фото, Людмила Янукович могла б помітно постаріти.

Як зараз може виглядати Людмила Янукович

Людмила Янукович зараз може мати сиве волосся

