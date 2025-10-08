"Розчленувала диско-кулю": незвичне вбрання нардепки Дмитрієвої обговорюють в мережі

Дмитрієва обрала у парламент ефектне вбрання

Народна депутатка України 9-го скликання від партії "Слуга народу" Оксана Дмитрієва з'явилась у Верховній Раді у незвичному вбранні. Вона одягла ефектну сукню, чим привернула увагу своїх колег. Раніше ми розповідали, як змінювався імідж Юлії Тимошенко протягом кар'єри.

Відповідні фото на своїй сторінці у фейсбуці розмістила народна депутатка Мар'яна Безугла. Вона припустила, що колега з'явилась у парламенті в такому образі через день народження Дмитра Разумкова. Річ у тім, що Дмитрієва входить до депутатського об'єднання "Розумна політика", створеного політиком.

Здається, народна депутатка розчленувала диско-кулю. Воно все блищить і відбиває. Оксана Дмитрієва, соратниця Разумкова. Ймовірно, що привід — це його День народження сьогодні. Мар'яна Безугла

Оксана Дмитрієва у ВР, фото з фейсбук-сторінки Мар'яни Безуглої

Оксана Дмитрієва в ефектній сукні, фото з фейсбук-сторінки Мар'яни Безуглої

Дмитрієва одягла у Верховну Раду сіру приталену сукню з великою кількістю каміння. Під сукнею можна побачити білу сорочку з чорною краваткою. Волосся вона зібрала крабиком. Також виглядає, що політикиня збільшила губи.

Оксана Дмитрієва у яскравій сукні, фото з фейсбук-сторінки Мар'яни Безуглої

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на такий образ народної обраниці. Вони вважають його невідповідним статусу депутатки Верховної Ради.

Скриншот з фейсбук-сторінки Мар'яни Безуглої

Скриншот з фейсбук-сторінки Мар'яни Безуглої

Скриншот з фейсбук-сторінки Мар'яни Безуглої

Що відомо про Оксану Дмитрієву

Дмитрієва народилася у 1980 році у Дніпропетровську. Навчалась у Дніпропетровській медичній академії. Вона працювала у місцевій стоматологічній поліклініці та проходила практику в приватних клініках.

У 2007-2015 роках Дмитрієва була заступницею головного лікаря з медичних питань ТОВ "Імпланталогічний центр". Після цього вона стала лікаркою-стоматологом-терапевтом ТОВ "Міждисциплінарний дентальний центр ім. Ю. В. Опанасюка". У 2015 році вона стала директоркою ТОВ "Статус Дент".

Оксана Дмитрієва, фото з мережі

У 2019 році Оксана почала вести телепрограму на тему профілактики захворювань на 8 каналі. У тому ж році вона потрапила до Верховної Ради від партії "Слуга народу". У парламенті вона обійняла посаду заступниці комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Водночас Дмитрієва стала співголовою групи міжпарламентських зв'язків з Хорватією.

У мережі відзначали вартісні луки нардепки. Зокрема, "Телеграф" проаналізував, що один із образів політикині обійшовся в 53 тисячі гривень.

Оксана Дмитрієва одягала дороге вбрання, скриншот "Телеграфу"

