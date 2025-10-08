"Розчленувала диско-кулю": незвичне вбрання нардепки Дмитрієвої обговорюють в мережі
Дмитрієва обрала у парламент ефектне вбрання
Народна депутатка України 9-го скликання від партії "Слуга народу" Оксана Дмитрієва з'явилась у Верховній Раді у незвичному вбранні. Вона одягла ефектну сукню, чим привернула увагу своїх колег. Раніше ми розповідали, як змінювався імідж Юлії Тимошенко протягом кар'єри.
Відповідні фото на своїй сторінці у фейсбуці розмістила народна депутатка Мар'яна Безугла. Вона припустила, що колега з'явилась у парламенті в такому образі через день народження Дмитра Разумкова. Річ у тім, що Дмитрієва входить до депутатського об'єднання "Розумна політика", створеного політиком.
Здається, народна депутатка розчленувала диско-кулю. Воно все блищить і відбиває. Оксана Дмитрієва, соратниця Разумкова. Ймовірно, що привід — це його День народження сьогодні.
Дмитрієва одягла у Верховну Раду сіру приталену сукню з великою кількістю каміння. Під сукнею можна побачити білу сорочку з чорною краваткою. Волосся вона зібрала крабиком. Також виглядає, що політикиня збільшила губи.
Користувачі мережі неоднозначно відреагували на такий образ народної обраниці. Вони вважають його невідповідним статусу депутатки Верховної Ради.
Що відомо про Оксану Дмитрієву
Дмитрієва народилася у 1980 році у Дніпропетровську. Навчалась у Дніпропетровській медичній академії. Вона працювала у місцевій стоматологічній поліклініці та проходила практику в приватних клініках.
У 2007-2015 роках Дмитрієва була заступницею головного лікаря з медичних питань ТОВ "Імпланталогічний центр". Після цього вона стала лікаркою-стоматологом-терапевтом ТОВ "Міждисциплінарний дентальний центр ім. Ю. В. Опанасюка". У 2015 році вона стала директоркою ТОВ "Статус Дент".
У 2019 році Оксана почала вести телепрограму на тему профілактики захворювань на 8 каналі. У тому ж році вона потрапила до Верховної Ради від партії "Слуга народу". У парламенті вона обійняла посаду заступниці комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Водночас Дмитрієва стала співголовою групи міжпарламентських зв'язків з Хорватією.
У мережі відзначали вартісні луки нардепки. Зокрема, "Телеграф" проаналізував, що один із образів політикині обійшовся в 53 тисячі гривень.
