Рятував поранених на Майдані і працював із Супрун: де зараз ексзаступник глави МОЗ Лінчевський

У 2020 році колишній заступник із МОЗу став депутатом

Олександр Лінчевський — відомий український торакальний хірург, кандидат медичних наук, який був заступником в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун у 2016-2019 роках. Зараз він продовжує працювати у медичній сфері і не лише.

Що відомо про Олександра Лінчевського

Що відомо про Олександра Лінчевського

Майбутній хірург народився у 1975 році у Києві. Олександр навчався у медучилищі №4, медуніверситеті імені Богомольця та академії післядипломної освіти у Києві. Упродовж 1999–2001 років Лінчевський працював у Центрі невідкладної допомоги хворим з гострими шлунково-кишковими кровотечами у Київській клінічній лікарні №12.

Також у 1999-2016 роках Олександр був хірургом відділення політравми у Київській клінічній лікарні №17. У 2013-2014 роках Лінчевський надавав медичну допомогу майданівцям як лікар-хірург. У 2014-2015 роках він працював медичним директором громадського об'єднання "Захист Патріотів". Там Олександр долучався до розвитку тактичної медицини в Україні, проведенням курсів бійця-рятувальника та наданням військовим покращених аптечок.

Лінчевський долучався до розвитку тактичної медицини, фото з мережі

У 2016 році Лінчевський отримав орден "За мужність" від тодішнього президента Петра Порошенка та відзнаку "За участь в антитерористичній операції". Також його нагородили Бронзовим хрестом "За геройський чин" за порятунок життя активістам Революції Гідності.

Лінчевський отримував державні нагороди, фото Артема Жукова

У 2016 році Олександр почав працювати заступником в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. На цій посаді він займався реформою медичної освіти, науки та екстреної медичної допомоги. Розвивав систему безперервного професійного розвитку медиків, зокрема вони отримали змогу обирати ті заходи, які їм потрібні для роботи.

Запровадив стратегію розвитку медосвіти, підвищив вимоги до абітурієнтів медичних університетів та лікарів-інтернів.

Впровадив єдиний кваліфікаційний іспит з міжнародним іспитом з основ медицини для студентів-медиків.

Започаткував програму створення кардіоцентрів та безкоштовного стентування при гострому інфаркті міокарда.

Лінчевський і Супрун, фото з мережі

Натомість Лінчевський потрапив у скандал, коли заявив про неефективність лікування онкохворих за кордоном. У МОЗі відповіли, що слова Олександра вирвали з контексту.

Відносно ефективності. Відносно нерезультативності і неекономного використання грошей. У сухому залишку — 25 відсотків пацієнтів, власне, вмирають. Тобто кожен четвертий лікується за кордоном неефективно. Друзі, колеги! Це рак. Вони всі помруть. Олександр Лінчевський

У 2019 році Лінчевський обійняв посаду першого заступника генерального директора клініки "Оберіг". У 2020 році він пройшов депутатом до Київради від партії "Голос". Там він є заступником голови комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я, сім'ї та соціальної політики.

Лінчевський в клініці "Оберіг", фото Макса Требухова, LB.ua

Де зараз Олександр Лінчевський

Після початку повномасштабного вторгнення Лінчевський долучився до однієї з військових частини як медик. Про це він розповів в інтерв'ю "Цензор.нет". Водночас Олександр не захотів вдаватися у подробиці і зазначив, що буває на роботі у Києві як гість.

Лінчевський був медиком на війні, фото "Аргумент"

У 2024 році в публікації NV про медицину під час війни Лінчевського представляли як хірурга військово-медичного управління СБУ. На своїй сторінці у фейсбуці він поширює новини МОЗу і пише про проблеми медицини в Україні.

Лінчевський став директором "Добробуту", фото з його фб-сторінки

