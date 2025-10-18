У Запоріжжі оголосили карантин через небезпечного шкідника. Що відомо про зловісну комаху

Вперше цей шкідник з'явився в Україні у 2023 році

У частині Запоріжжя запровадили карантин через небезпечну комаху. Там виявили жовто-бурого мармурового клопа.

Карантин встановлено у Вознесенівському та Дніпровському районах міста на загальній площі 45,021 га, повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області. У цих районах проводяться фітосанітарні заходи, спрямовані на локалізацію та ліквідацію вогнищ небезпечного шкідника, який становить загрозу для культурних і дикорослих рослин.

Коли шкідник вперше був виявлений на території України

Батьківщиною жовто-бурого мармурового клопа (Halyomorpha halys Stal.) є Азія, проте зараз він поширений у США та Європі. В Україні шкідника вперше виявили у 2023 році — у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Жовто-бурий мармуровий клоп

Жовто-бурий мармуровий клоп вбиває фрукти та не тільки

Ця комаха є шкідником понад 100 видів рослин: плодових дерев, декоративних рослин, польових культур. Серед сільськогосподарських культур він загрожує кукурудзі, пшениці, гороху, огіркам, помідорам тощо.

Доросла особина та личинки

Під час "обіду" жуки та личинки проколюють хоботком шкірку плодів, молоду кору на пагонах або листовій поверхні. Потім вони впорскують спеціальні травні ферменти та висмоктують зріджені поживні речовини. В результаті на плодах виникає некроз, а на листі — пошкодження. Після цього рослини також стають більш вразливими до вторинних інфекцій. У більшості випадків фрукти стають непридатними для споживання.

Яблуко, пошкоджене клопом

Жовто-бурий мармуровий клоп — методи боротьби

Найбільш ефективний спосіб позбутися шкідника — застосування хімічних препаратів. Обробку проводять навесні, коли розвивається перше покоління клопа (у цей період імунітет комах ослаблений). Крім того, в період зимівлі шкідника збирають та спалюють.

Клопи накидаються на фрукти та овочі

