Гігантські комахи з отрутою, від якої можна померти, лізуть в будинки українців (фото)

Шершень менш агресивний, ніж оса та нападає лише у випадку загрози для себе чи гнізда

Деякі комахи восени дошкуляють українцям, адже лізуть у будинках у пошуках зимівлі. Зокрема зараз в дома почали залітати шершні, шукаючи тепле місце на зиму.

Фото шершнів, що лізуть у її будинок, українка показала у Facebook-групі "Комахи України". Жінка розповіла, що ціле літо жили у неї під шифером, та також намагалися залізти в хату. А зараз самки шукають зимівлі.

Шершень дивився просто у камеру

Шершні не нападають, якщо не відчувають загрози

У коментарях дивуються, що жінка не боїться тримати шершнів у руках, адже вони можуть вкусити. Але авторка фото розповіла, що ці комахи неагресивні, якщо людина не загрожує їхньому гнізду. Інший коментатор зазначив, що шершні знищують його бджіл.

Ці милі створіння винищили добру половину моєї пасіки. Ловлять бджіл прямо в льоту і їдять, — розповів чоловік

Шершні — гіганти з отрутою, від якої можна померти

Шершні, яких часто помилково вважають "злими" родичами ос, хоча насправді вони менш агресивні, ніж вони. В Україні найпоширенішим є шершень звичайний (Vespa crabro), відомий також як Європейський шершень.

Жінка не боїться тримати шершня на пальці

Комаха може досягати 3,5 см у довжину, та зовні схожа на величезну осу. Зазвичай шершні спокійніші, ніж звичайні оси, якщо їхнє гніздо не турбувати. Отрута шершня містить більше ацетилхоліну, ніж отрута оси, тому їхні укуси болючіші. Однак, токсичність отрути менш небезпечною, ніж вважають.

Проте укуси шершнів можуть призводити до смерті. Втім, такі випадки надзвичайно рідкісні й пов'язані, як правило, з алергічною реакцією або множинними укусами (десятки особин).

Шершень схожий на велику осу

Страхітливі, але нападають рідко

Існує міф, що шершні нібито кусають людей при найменшому контакті. Проте це не так — вони вкрай рідко нападають, якщо не відчувають прямої загрози для себе чи свого гнізда. Навіть восени, коли оси стають більш агресивними, шершні залишаються більш спокійними.

Користь шершнів

Шершні, що харчуються комахами, допомагають регулювати їхню чисельність. Вони полюють на шкідників, їхня їжа — мухи, гусінь, павуки, і навіть звичайні оси. Тому вони корисні для саду, адже контролюють популяції інших комах.

