Гірше за комара. Українка показала "дуже паскудну" комаху, що заважає спати (фото)

Світ комах України дуже багатий

Жителька Чернігівщини показала цвіркуна, якого зустріла у своєму дворі. В коментарях комаху назвали "паскудною", адже цвіркун ховається у будинку та заважає спати своїми "співами". Зараз, коли рослинності стає менше, а комахи шукають місце для зимівлі, вони стали більш помітними — нещодавно на камеру потрапила комаха-канібал.

Фото цвіркуна стеблового українка показала у Facebook-групі "Комахи України". Комашка сиділа на прищіпці, тому жінка з гумором назвала її "прищіпик дротяний". Знімок було зроблено у місті Ніжин 13 жовтня.

Цвіркун охоче позував

Один з коментаторів зауважив, що ніколи не бачив цієї комахи. Йому відповіли, що цвіркун дуже цікавий — вдень спить, а вночі "співає серенади".

Втім не всі в захваті від його стрекотіння. В одному з коментарів українець написав, що цвіркун "дуже паскудна комаха. Важко знайти в хаті і заважає спати".

Цвіркун стебловий — характеристики

Цвіркун-трубачик стебловий (Oecanthus pellucens) поширений у більшій частині Європи, особливо в Середземномор'ї та Південній Європі, зокрема й в Україні. Оселяється на сонячних луках з високою рослинністю, не нехтує занедбаними землями.

Цвіркун на деревині

Дорослі цвіркуни досягають 14 мм у довжину та мають вусики, довші за тіло. Зазвичай цвіркуни жовтувато-коричневі, їхній колір схожий на солом'яний.

Характерне стрекотіння видають лише самці, потираючи крила одне об одне. Вони роблять це для привернення уваги самиць. Цікаво, що цвіркуни мають й інше, "бойове" стрекотіння. Вони вдаються до нього, щоб попередити інших самців, що ця територія зайнята, або вступити в "співочий" поєдинок. Якщо попередження не спрацьовує, справа може дійти до фізичної бійки.

Цвіркун-трубачик стебловий є всеїдним. Комаха харчується листям, пилком і пелюстками квітів. Проте не проти й тваринної їжі, наприклад, попелиць, павуків та личинок комах.

Цвіркун вважається багатоїдним шкідником. Найбільшої шкоди він завдає в південних регіонах, де може пошкоджувати виноград, тютюн, люцерну, персик, абрикос та інші плодові культури. Комаха обгризає листя та спричиняючи всихання стебел через кладку яєць.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Кривому Розі помітили рідкісного мешканця природи, який привернув увагу своєю красою. Ця комаха, що є в Червоній книзі України, рідко трапляється навіть у віддалених куточках країни.