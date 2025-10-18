Була під водою сотні років. У Дніпрі виловили старовинну знахідку (фото)

Місцевий житель знайшов її випадково

Українці досить часто діляться своїми цікавими знахідками, але серед них є дуже цінні. До прикладу, на Хортиці знайшли старовинний якір.

Про це повідомив Національний заповідник "Хортиця". Зазначається, що унікальний артефакт виявив житель Запоріжжя Анатолій Шкляренко.

Чоловік під час чергового перебування на острові Хортиця помітив старовинний якір. Він звернувся з цим до заповідника. Фахівці по прибуттю на місце оцінили знахідку та підняли. Виявилось, що у Дніпрі знайшли дворогий якір адміралтейського типу XVIII ст.

У Дніпрі знайли якір

Наразі цей експонат поповнив найбільшу в Україні колекцію якорів Національного заповідника "Хортиця". За попередньою оцінкою, стан збереження артефакту є задовільний. Тому далі науковці проведуть його консервацію та продовжать подальше дослідження.

"Національний заповідник "Хортиця" висловлює подяку Анатолію Шкляренку за відповідальне ставлення до збереження пам’яток історико-культурної спадщини! Кожен такий артефакт — це маленька частинка великої історії нашого краю, яку важливо досліджувати та зберігати", — йдеться у повідомленні.

Для довідки

Дворогий адміралтейський якір — характерна деталь морських та річкових суден XVIII–XIX ст. Тоді кораблі будувались за європейськими зразками, тому якорі мали дві лапи — "роги". Використовувались вони на великих дерев'яних кораблях.

Кораблі з дворогими якорями

До того ж у 1730–1790-х роках на Дніпрі активно діяла Дніпровська флотилія. Її створили для військових операцій під час російсько-турецької війни. Кораблі флотилії оснащували дворогими адміралтейськими якорями.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українець показав загадкову знахідку, яка схожа на древній амулет.