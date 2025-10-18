Была под водой сотни лет. В Днепре выловили старинную находку (фото)

Местный житель нашел ее случайно

Украинцы довольно часто делятся своими интересными находками, но среди них есть очень ценные. К примеру, на Хортице обнаружили старинный якорь.

Об этом сообщил Национальный заповедник "Хортица". Отмечается, что уникальный артефакт нашел житель Запорожья Анатолий Шкляренко.

Мужчина во время очередного пребывания на острове Хортица заметил старинный якорь. Он обратился с этим в заповедник. Специалисты по прибытию на место оценили находку и подняли. Оказалось, что в Днепре нашли двурогий якорь адмиралтейского типа XVIII в.

В Днепре нашли якорь

Этот экспонат пополнил самую большую в Украине коллекцию якорей Национального заповедника "Хортица". По предварительной оценке, состояние сохранения артефакта удовлетворительное. Поэтому ученые проведут его консервацию и продолжат дальнейшее исследование.

"Национальный заповедник "Хортица" благодарит Анатолия Шкляренко за ответственное отношение к сохранению памятников историко-культурного наследия! Каждый такой артефакт — это маленькая частица великой истории нашего края, которую важно исследовать и хранить", — говорится в сообщении.

Для справки

Двурогой адмиралтейский якорь — характерная деталь морских и речных судов XVIII-XIX вв. Тогда корабли строились по европейским образцам, поэтому якоря имели две лапы — "рога". Использовались они на больших деревянных кораблях.

Корабли с двурогими якорями

К тому же, в 1730–1790-х годах на Днепре активно действовала Днепровская флотилия. Ее создали для военных операций во время русско-турецкой войны. Корабли флотилии оснащали двурогими адмиралтейскими якорями.

