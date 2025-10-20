На Україну чекають сильні дощі та похолодання: синоптик назвав дати

Найінтенсивнішими дощі виявляться у південних, центральних та східних регіонах

У жовтні опадів у більшості регіонів України випало вже суттєво вище за норму і до кінця місяця ще очікується велика кількість дощів практично по всій країні. Крім того, після 24 жовтня слід очікувати на помітне похолодання.

Що потрібно знати:

21 жовтня у західних областях буде найхолодніша ніч за жовтень, а в більшості областей – 22 та 23 жовтня

Найтеплішим днем найближчим часом буде 24 жовтня, далі прийде похолодання.

Наприкінці жовтня температура повітря буде на рівні +8...+13 градусів

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у період з 21 по 23 жовтня очікується переважно суха погода з поступовим підвищенням температури повітря, особливо вдень. А вже з 24 числа і до кінця місяця будуть дощі, причому найінтенсивнішими вони виявляться у південних, центральних та східних регіонах. Місцями можуть спостерігатися сильні зливи у супроводі грози та шквалистих поривів вітру.

Найбільш холодні ночі прогнозуються у західних областях 21 жовтня, а також у більшості областей України 22 – 23 жовтня, коли температура знижуватиметься до -2…+4 °С, у південній частині тепліше на кілька градусів. Вдень максимальні показники виявляться в межах +9…+15 °С. У південній половині місцями +16…+20 °С прогнозує синоптик

Найтеплішим буде 24 жовтня, після чого почнеться поступове зниження температури й вже в денний час під кінець місяця спостерігатимуться показники в діапазоні +8…+13 °С. Крім того, 24 та 25 жовтня спостерігатиметься вітряна погода, місцями з поривами до 15 – 20 м/с.

Кібальчич підкреслив, що загалом середня температура за третю декаду жовтня прогнозується близько норми, місцями вище за норму на 1 – 1,5 °С.

