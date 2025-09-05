Посмішка Джокера. У Тік Ток набирає обертів небезпечний тренд серед підлітків

Молодь прагне змінити зовнішність, забуваючи про наслідки

У мережі завірусився небезпечний тренд з підрізанням губ. Чимало підлітків вже показали результати, які шокують користувачів.

У Тік Ток вже кілька тижнів віруситься новий тренд серед підлітків. Він може коштувати молоді не просто зовнішності, а навіть життя.

Адже йдеться про так зване підрізання кутиків рота. Умовно кажучи, підлітки роблять собі щось схоже на посмішку Джокера. Здебільшого цей тренд повторюють і поширюють дівчата, які намагаються зробити рот більшим.

Підрізані кутики рота у дівчини

Однак цей тренд досить небезпечний, адже його виконують вдома, не стерильним інструментом і без будь-яких знань. Так зване підрізання рота — це пластична операція, яку іноді роблять жінки у лікарнях. Але таке втручання вдома може закінчитись не просто шрамами та зіпсованою зовнішністю, а й важкими ускладненнями. Зокрема може початись загнивання рани, формування великого рубця або навіть ураження м'язів бактеріями. Відкрита рана у ділянці рота, де найбільша концентрація умовно патогенної мікрофлори, досить небезпечна.

Чимало користувачі у мережі здивовані таким трендом і не розуміють навіщо його повторювати. Адже зробити рот ширшим можна за допомогою макіяжу.

