Україна перейшла на зимовий час. Чи зміниться комендантська година та графік руху поїздів

Темнішатиме тепер на годину раніше

В ніч на неділю, 26 жовтня Україна перейшла на зимовий час. О 4:00 годинники потрібно було перевести на годину назад (з 4:00 на 3:00).

Що треба знати:

Минула ніч подарувала нам додаткову годину сну — Україна перейшла на зимовий час

Чи вплине це на комендантську годину — скільки вона тепер триватиме

Як зміна часу відобразиться на розкладі руху поїздів — о котрій прибудуть ті, що вночі були в дорозі

"Телеграф" розповідає, що зміниться для українців з переходом на зимовий час. Очевидний та приємний бонус осіннього переведення годинника — ми отримали додаткову годину сну. Оскільки о 4:00 годинник переведено на 3:00, ця година ніби розтягується на дві.

День став коротшим

Наслідком переходу на зимовий час є скорочення світлового дня. За годинником, захід сонця та світанок тепер будуть наступати на одну годину раніше. Таким чином, вечорами раніше буде ставати темно, але водночас світати також буде раніше.

Перехід на зимовий час та комендантська година

В цьому плані нічого не зміниться. Термін комендантської години встановлюється місцевою військовою адміністрацією та прив'язаний до фактичного календарного часу доби (наприклад, з 00:00 до 05:00). Переведення годинника не впливає на встановлені обмеження: якщо комендантська година починається о 00:00, вона почнеться о 00:00 за новим (зимовим) часом. Однак, теоретично, в момент переведення стрілок, тривалість комендантської години може бути довшою через "подвоєну" годину (так само як і з додатковою годиною сну).

Перехід на езонний час завжди викликає плутанину

Переведення годинників — графіки руху поїздів

"Укрзалізниця" заздалегідь коригує графіки руху поїздів. У квитках пасажирів, які подорожують у ніч із суботи на неділю час відправлення та прибуття, вже скоригований відповідно до переходу на зимовий час. Ті поїзди, що перебувають у дорозі під час переведення стрілок, прибудуть на кінцеві станції з урахуванням "нового" часу.

Нагадаємо, черговий перехід з літнього на зимовий час надихнув українців на меми та жарти. "Телеграф" долучився до цієї хвилі позитиву та створив кілька смішних картинок.