Украина перешла на зимнее время. Изменится ли комендантский час и график движения поездов

Темнеть теперь будет на час раньше

В ночь на воскресенье, 26 октября Украина перешла на зимнее время. В четыре часа часы нужно было перевести на час назад (с 4:00 на 3:00).

Что нужно знать:

Минувшая ночь подарила нам дополнительный час сна — Украина перешла на зимнее время

Повлияет ли это на комендантский час — сколько он теперь будет длится

Как изменение времени отразится на расписании движения поездов — во сколько прибудут те, что ночью были в пути

"Телеграф" рассказывает, что изменится для украинцев с переходом на зимнее время. Очевидный и приятный бонус осеннего перевода часов – мы получили дополнительный час сна. Поскольку в 4:00 часы переведены на 3:00, этот час будто растягивается на два.

День стал короче

Следствием перехода на зимнее время является сокращение светового дня. По часам, закат и рассвет теперь будут наступать на один час раньше. Таким образом, по вечерам раньше будет становиться темно, но в то же время рассветать также будет раньше.

Переход на зимнее время и комендантский час

В этом отношении ничего не изменится. Срок комендантского часа устанавливается местной военной администрацией и привязан к фактическому календарному времени суток (например, с 00:00 до 05:00). Перевод часов не влияет на установленные ограничения: если начало комендантского часа в 00:00, он начнется в 00:00 по новому (зимнему) времени. Однако, теоретически, в момент перевода стрелок, продолжительность комендантского часа может быть длиннее из-за "двойного" часа (также, как и с дополнительным часом сна).

Переход на эзонное время всегда вызывает путаницу

Перевод часов — графики поездов

"Укрзализныця" предварительно корректирует графики движения поездов. В билетах пассажиров, путешествующих в ночь с субботы на воскресенье, время отправления и прибытия уже скорректировано в соответствии с переходом на зимнее время. Те поезда, которые находятся в пути при переводе стрелок, прибудут на конечные станции с учетом "нового" времени.

Напомним, очередной переход с летнего на зимнее время вдохновил украинцев на мемы и шутки. "Телеграф" приобщился к этой волне позитива и создал несколько смешных картинок.