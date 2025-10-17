"Піду бухати з Шариком". Українців розвеселив новий смаколик для улюбленців

Вартість однієї пляшечки до 300 грн

Власників домашніх улюбленців, зокрема собак, неабияк розвеселило пиво та вино для тварин, яке вже продають в Україні. Вартість такого задоволення до 300 грн.

Відповідний курйоз завірусився у мережі. Зазначається, що пиво та вино для собак продають у зоомагазині "MasterZoo".

Вино для собак — це фактично бульйон з різними добавками. Адже у складі є вода, чорна морква (натуральна), карамель (натуральна), ароматизатори, лимонна кислота, настій квітів бузини, настій женьшеню та консерванти. Вартість такого напою 299 грн за 250 мл. Виробник називає це корисною добавкою.

Вино для собак

Щодо собачого пива, то — це теж бульйон, але з іншим наповнювачем. Зокрема: вода, солодовий екстракт (містить ячмінь), лопух, міхурник, кульбаба, кропива, ройбуш, натуральний курячий ароматизатор (0,1%), лимонна кислота та консервант. Пиво продають у пляшках по 250 мл за 299 грн.

Пиво для собак

Додамо, що напої виглядають досить цікаво, адже розлиті по темно-коричневим пляшкам з відповідними кришкам. Однак у мережі це ноу-хау викликало жарти. Чимало користувачів писало, що після такого прийдеться кодувати собаку чи створювати відповідні диспансери. Були питання й про цигарки для тварин, а також алкоголізм. Дехто додавав, що тепер "піде бухать з Шариком".

