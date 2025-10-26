Туди страшно заїжджати: в Україні є населені пункти з пекельними назвами

Українські топоніми можуть здивувати

У Харківській області на березі річки Оріль поруч за трасою М18 розташовані два невеликі села з промовистими назвами — Старе Пекельне і Нове Пекельне. Це маленькі хутори — кожен має близько двох сотень мешканців.

Точну етимологію назви встановити важко, але "Телеграф" зібрав кілька версій, що повторюються в місцевих переказах та краєзнавчих розповідях.

Постійна небезпека

Колись Оріль часто була межею між різними володіннями: у давнину — між київськими землями та кочовими територіями, пізніше — прикордонням із просторами, звідки приходили набіги. Через ці обставини територія довгий час була вразливою до вторгнень і напівпустою. Після монголо-татарської навали XIII століття і пізніших воєн ці степи асоціювалися з Диким Полем — місцем, де було небезпечно жити.

Версія з підпалом очерету

Одна з легенд пояснює назву через подію оборонного характеру. На Орелі стояли невеликі укріплення української лінії — там чергували солдати, бо саме тут татари іноді переходили річку. Коли ворог наближався, захисники нібито підпалили очерет і рогіз на березі; вітер поніс полум’я на загарбників і вогняний наступ створив картину справжнього "пекла". Звідти й могла з’явитися назва місця — Пекельне.

Версія про спалення селянських поселень

Інша версія простіша: під час одного з походів кримська орда розграбувала й спалила поселення в цій місцевості (є згадки про подібні напади в першій половині XVIII століття). У пам’яті людей залишився образ вогню й руйнувань — тому назва могла виникнути як згадка про ту трагедію.

Не обійшлося без Катерини II

Ще один місцевий переказ пов’язаний із важкопрохідністю берегів Орелі: болота, часті дощі й багнюка робили шлях складним. За переказами, під час подорожі імператриці Катерини II карета загрузла в багнюці, і вона нібито вигукнула: "Ось де пекельне місце".

Це також могло закарбуватися в усній пам’яті й перетворитися на назву. Але відомо, що з нібито подорожами та коментарями імператриці пов'язано дуже багато подібних легенд на сході. Щоб вони були правдою, Катерина мала постійно подорожувати тими місцями. Тож ця версія викликає мало довіри. Можливо, назва виникла просто з роздратування людей, що часто застрягали у місцевих болотах.

Коли виникли "пекельні" села

За місцевими джерелами, Старе Пекельне виникло раніше. Датою його заснування називають 1775 рік. Наприкінці XIX століття поруч утворилося нове поселення — відтак його назвали Нове Пекельне. Тобто Нове Пекельне — це пізніший "наслідник" поруч з уже відомим хутором.

