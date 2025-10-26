Туда страшно заезжать: в Украине есть населенные пункты с адскими названиями

Украинские топонимы могут удивить

В Харьковской области на берегу реки Орель рядом за трассой М18 расположены две небольшие села с красноречивыми названиями — Старое Пекельное и Новое Пекельное. Это маленькие хутора — каждый имеет около двухсот жителей.

Точную этимологию названия установить трудно, но "Телеграф" собрал несколько повторяющихся версий в местных преданиях и краеведческих рассказах.

Постоянная опасность

Когда-то Ориль часто была границей между разными владениями: в древности — между киевскими землями и кочевыми территориями, позже — с землями, откуда приходили набеги. Из-за этих обстоятельств территория долгое время была уязвимой к вторжениям и полупустой. После монголо-татарского нашествия XIII века и позднейших войн эти степи ассоциировались с Диким Полем — местом, где было опасно жить.

Версия с поджогом камыша

Одна из легенд объясняет название событием оборонительного характера. На Ореле стояли небольшие укрепления украинской линии — там дежурили солдаты, потому что здесь татары иногда переходили реку. Когда враг приближался, защитники якобы подожгли камыш и рогоз на берегу; ветер понес пламя на захватчиков и огненное наступление создало картину настоящего "ада". Оттуда и могло появиться название места — Пекельное.

Версия о сожжении крестьянских поселений

Другая версия более проста: во время одного из походов крымская орда разграбила и сожгла поселения в этой местности (есть упоминания о подобных нападениях в первой половине XVIII века). В памяти людей остался образ огня и разрушений, поэтому название могло возникнуть как упоминание о той трагедии.

Не обошлось без Екатерины II

Еще одно местное предание связано с труднопроходимостью берегов Орели: болота, частые дожди и грязи делали путь сложным. По преданию, во время путешествия императрицы Екатерины II карета увязла в грязи, и она якобы воскликнула: "Вот где адское место".

Это также могло запечатлеться в устной памяти и превратиться в название. Но известно, что с якобы путешествиями и комментариями императрицы связано большое количество подобных легенд на востоке. Чтобы они были правдой, Екатерина должна была непрестанно путешествовать по тем местам. Так что эта версия вызывает мало доверия. Возможно, название возникло просто из-за раздражения людей, часто застревавших в местных болотах.

Когда возникли "адские" села

По местным источникам, Старое Пекельное возникло раньше. Датой его основания называют 1775 год. В конце XIX века рядом образовалось новое поселение — его назвали Новое Пекельное. То есть Новое Пекельное — это более поздний "наследник" рядом с уже известным хутором.

