Ви ніколи не чули це давнє ім'я, але його досі мають декілька десятків українок

Марія Назарова
24 жовтня 2025, 23:27
Українка. Фото pinterest.com

В Україні так називали дівчаток напочатку ХХ століття

Серед цікавих та досить незвичайних українських імен, які сьогодні стали рідкістю, можна назвати ім’я Ївга. Зараз в Україні живе всього пів сотні його власниць.

Інформація про це опублікована на сайті "Рідні". Там зазначено, що жінки з цим ім'ям проживають у різних регіонах України.

Ївга — народна форма від імені Євгенія, що походить від грецького Εὐγένιος / Εὐγενία, і означає "благородна", "та, хто з доброго роду".

Найбільша концентрація цього імені в одному з районів Запорізької області – там 1 Ївга припадає на 6 268 людей. Це ім'я здебільшого поширене на півночі та у центрі України. В багатьох областях його власниць немає взагалі, що не дивно з огляду на те, як мало українок його має.

Раніше ми розповідали про старовинне ім'я Текля, яке попри смішне звучання має давньогрецьке походження і походить від імені Theokleia, що означає "Божа слава". Неочікувано, але зараз в Україні проживає 2530 його власниць. Найбільша концентрація у Козівському районі Тернопільської області, де їх аж 89, а одна Текля припадає на 324 мешканці.

Також "Телеграф" писав про кумедне українське ім’я Мокрина, яке також не зникло з карти України. Хоча воно менш поширене, ніж Текля, у нашій країні мешкає кілька сотень його власниць.

