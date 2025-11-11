Аби не втратити достаток: що заборонено робити 11 листопада
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цього дня не можна ледарювати
У вівторок, 11 листопада, за новим стилем віряни згадують ісповідника Теодора Студита. Раніше це відбувалося 24 листопада.
Теодор народився у Константинополі в IX столітті. Його батьки були заможними, водночас виховали його у християнській вірі. Теодор добре знав Святе Письмо і проповідував віру в Ісуса Христа. Він писав богословські твори, які суттєво позначилися на духовній культурі тих часів. Теодора не стало у 826 році.
Традиції та прикмети 11 листопада
Цього дня віряни моляться у храмі до Теодора. Вони просять святого захистити від бід і одужати від хвороб. У народі цього дня завершували роботу на землі, прибирали у помешканні та готувалися до зими.
- Потужний вітер — до холодної зими.
- Падає дощ — ще буде тепло.
- Сонячна погода цього дня — до холодів найближчим часом.
Що не можна робити 11 листопада
- Заборонено лінуватися й лежати цілий день у ліжку. Це призведе до фінансових проблем.
- Не варто позичати гроші — можна залишитися без достатку.
- Сумувати й скаржитися — не до добра у цей день.
Раніше "Телеграф" розповідав, скільки днів залишилось до Нового року. Ще є достатньо часу, щоб підготуватися.