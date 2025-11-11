Аби не втратити достаток: що заборонено робити 11 листопада

Цього дня не можна ледарювати

У вівторок, 11 листопада, за новим стилем віряни згадують ісповідника Теодора Студита. Раніше це відбувалося 24 листопада.

Теодор народився у Константинополі в IX столітті. Його батьки були заможними, водночас виховали його у християнській вірі. Теодор добре знав Святе Письмо і проповідував віру в Ісуса Христа. Він писав богословські твори, які суттєво позначилися на духовній культурі тих часів. Теодора не стало у 826 році.

Теодор Студит, фото з мережі

Традиції та прикмети 11 листопада

Цього дня віряни моляться у храмі до Теодора. Вони просять святого захистити від бід і одужати від хвороб. У народі цього дня завершували роботу на землі, прибирали у помешканні та готувалися до зими.

Потужний вітер — до холодної зими.

Падає дощ — ще буде тепло.

Сонячна погода цього дня — до холодів найближчим часом.

Що не можна робити 11 листопада

Заборонено лінуватися й лежати цілий день у ліжку. Це призведе до фінансових проблем.

Не варто позичати гроші — можна залишитися без достатку.

Сумувати й скаржитися — не до добра у цей день.

