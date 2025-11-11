Чтобы не потерять достаток: что запрещено делать 11 ноября
В этот день нельзя бездельничать
Во вторник, 11 ноября, по новому стилю верующие вспоминают исповедника Теодора Студита. Ранее это происходило 24 ноября.
Теодор родился в Константинополе в IX веке. Его родители были богатыми, в то же время воспитали его в христианской вере. Теодор хорошо знал Священное Писание и проповедовал веру в Иисуса Христа. Он писал богословские произведения, которые существенно отразились на духовной культуре тех времен. Теодора не стало в 826 году.
Традиции и приметы 11 ноября
В этот день верующие молятся в храме к Теодору. Они просят святого защитить от бед и выздороветь от болезней. В народе этот день завершали работу на земле, убирали в доме и готовились к зиме.
- Мощный ветер – к холодной зиме.
- Падает дождь – еще будет тепло.
- Солнечная погода в этот день — к холодам в ближайшее время.
Что нельзя делать 11 ноября
- Запрещено лениться и лежать целый день в постели. Это приведет к финансовым проблемам.
- Не стоит одалживать деньги – можно остаться без достатка.
- Грустить и жаловаться — не к добру в этот день.
