Чтобы не потерять достаток: что запрещено делать 11 ноября

В этот день нельзя бездельничать

Во вторник, 11 ноября, по новому стилю верующие вспоминают исповедника Теодора Студита. Ранее это происходило 24 ноября.

Теодор родился в Константинополе в IX веке. Его родители были богатыми, в то же время воспитали его в христианской вере. Теодор хорошо знал Священное Писание и проповедовал веру в Иисуса Христа. Он писал богословские произведения, которые существенно отразились на духовной культуре тех времен. Теодора не стало в 826 году.

Теодор Студит, фото из сети

Традиции и приметы 11 ноября

В этот день верующие молятся в храме к Теодору. Они просят святого защитить от бед и выздороветь от болезней. В народе этот день завершали работу на земле, убирали в доме и готовились к зиме.

Мощный ветер – к холодной зиме.

Падает дождь – еще будет тепло.

Солнечная погода в этот день — к холодам в ближайшее время.

Что нельзя делать 11 ноября

Запрещено лениться и лежать целый день в постели. Это приведет к финансовым проблемам.

Не стоит одалживать деньги – можно остаться без достатка.

Грустить и жаловаться — не к добру в этот день.

