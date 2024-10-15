На Хортиці знайшли велетенські роги оленя, яким не менше 200 років (фото)

Популяція благородних оленів у цьому регіоні була майже повністю винищена у 19 столітті

Двоє жителів Запоріжжя знайшли у Старому Дніпрі поблизу острова Хортиця велетенські роги оленя. Чоловіки вважають, що знахідці не менше 200 років.

На оленячі роги шукачі натрапили ще 10 жовтня. Про це повідомив Валерій Кємєнов на своїй сторінці у Facebook. Чоловік поділився фотографіями та деталями цієї унікальної знахідки.

Фото Валерія Кємєнова, Facebook

Фото Валерія Кємєнова, Facebook

Деталі відкриття

Валерій Кємєнов разом зі своїм колегою Сергієм Шишковим виявили череп оленя з рогами під час дослідження дна Старого Дніпра. За словами Кємєнова, ці роги належали благородному оленю (Cervus elaphus), який колись був поширений у цьому регіоні.

"Колись на Хортиці мешкали олені з отакими!!! рогами", – написав Кємєнов у своєму пості, підкреслюючи велетенські розміри знахідки.

Вік знахідки оцінюється щонайменше у 200 років. Це пов'язано з тим, що популяція благородних оленів у цьому регіоні була майже повністю винищена у 19 столітті.

Про благородного оленя

Благородний олень (Cervus elaphus), також відомий як олень лісовий, – це величний представник родини оленевих. Ці тварини відомі своїми вражаючими рогами, які щороку скидаються та виростають знову. Самці благородних оленів можуть досягати ваги до 300 кг, а довжина їхніх рогів іноді перевищує один метр.

Ці граціозні тварини мають струнке тіло, довгі ноги та коротку шию. Забарвлення їхньої шерсті змінюється залежно від сезону: влітку воно зазвичай рудувато-коричневе, а взимку стає сірішим.

У дикій природі олені живуть 12-14 років, а в неволі можуть дожити до 25-30 років. Самки зазвичай живуть довше, ніж самці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Запоріжжі знайдено кістки вимерлої тисячі років тому тварини. Унікальні знахідки відправили на дослідження та подальшу консервацію.