Ціни на цукор найнижчі за три роки: чому виробники страждають, а покупці не економлять

Через зниження гуртової ціни на цей важливий продукт кілька його виробників вже зупинили роботу

Зараз поточна гуртова ціна на цукор нижча за собівартість, що стало великою проблемою для його виробників. Водночас таке падіння не змушує власників супермаркетів переписувати цінники.

Що треба знати:

Головна проблема виробників цукру — значне зниження цін

Поточна гуртова ціна нижча за собівартість

Падіння гуртових цін не завжди знижує роздрібні ціни

Про це "Телеграфу" розповіла голова Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор" Яна Кавушевська.

Детальніше читайте в матеріалі: "Ціни на популярний продукт найнижчі за три роки: чи варто його скуповувати"

Найбільша проблема для цукровиків — це значне зниження цін. Якщо в серпні середня гуртова ціна становила 22,99 гривні за кілограм, то зараз вона просіла до 20 гривень. Для порівняння, у листопаді минулого року цукор коштував 23,63 гривні за кіло.

Ми очікуємо, що ринок відкоригується, адже нинішня ціна — нижча за собівартість, — зазначила Кавушевська.

За її словами, продавати продукцію за такою вартістю критично небезпечно для галузі.

Цікаво, що цукор в Україні дешевшає вже третій рік поспіль. Експертка навела приклад динаміки цін у жовтні за останні три роки, який чітко показує стійку тенденцію до зниження.

Зниження гуртової ціни на цукор, інфографіка

Для багатьох заводів ціна 20 гривень за кілограм цукру означає роботу собі у збиток. Власне, саме через це двоє підприємств вирішили взагалі не розпочинати сезон цукроваріння цього року. Вони порахували собівартість з урахуванням подорожчання газу та інших чинників і зрозуміли, що виробництво буде нерентабельним.

Цікаво, що падіння гуртових цін не завжди означає зниження вартості в магазинах. Торгівельні мережі можуть не знижувати ціни, навіть якщо купують цукор дешевше. Вони можуть посилатися на здорожчання логістики, збільшення витрат на зберігання через блекаути або інші фактори. Тому споживачі можуть не відчути на собі падіння гуртових цін.

Роздрібні ціни у супермаркетах

Водночас є фактор, який може змусити роздрібні мережі стримувати ціни — це втручання Антимонопольного комітету України. Як показав досвід з курячими яйцями минулого року, регулятор може досить ефективно впливати на ситуацію, коли ціни зростають необґрунтовано.

Нагадаємо, доставка Новою поштою здорожчає напередодні свят. Ми розповіли, на скільки та яка буде різниця з Укрпоштою.