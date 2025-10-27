Селище з американською мрією: звідки взялась назва українського Нью-Йорка (фото)

Селище Нью-Йорк виникло ще наприкінці XVIII століття під назвою Олександрівське

У Донецькій області України є свій Нью-Йорк. Його наприкінці XVIII століття заснували німці, які, ймовірно, надихнулися Америкою

На карті 1846 року колонія протестантів-менонітів стала промисловим центром з готелями, телеграфами та електрикою до 1890-х років. Після 1951 року населений пункт перейменували в Новгородське, зазначає американський освітній ресурс beyondborders.maps.

У 2021 році селищу повернули історичну назву, але у 2024 році воно потрапило під російську окупацію й знову отримало старе російське ім'я.

"Забутий шматочок історії зі знайомою назвою", — кажуть на ресурсі, який створює динамічні мапи.

Як виник Нью-Йорк в Україні

Само селище з'явилося в другій половині XVIII ст під назвою Олександрівське. Достеменно невідомо, коли та за яких обставин Нью-Йорк отримав свою назву, однак містечко вже мало таку назву станом на 1860 рік, ще до прибуття німецьких поселенців. У списку населених місць Катеринославської губернії 1859 року згадувалося поселення Нью Іорк, у якому було 13 дворів.

Одна з місцевих легенд стверджує, що дружина засновника нібито була з Нью-Йорка й дуже сумувала за батьківщиною, тому селище назвали на згадку про Америку. Ще одна легенда стверджує, що історія американського Нью-Йорка, який динамічно розвивався, дала поштовх розвитку українській промисловості в регіоні. Утім, не виключено, що назва Neu Jork могла посилатися на німецьке місто Йорк у Нижній Саксонії. Німці-колонисти збудували цегельний та машинобудівний заводи, потужний млин, банківську контору, відкрили жіночу гімназію тощо. Але у 1941 році німці були депортовані радянською владою на Далекий схід.

Під час Холодної війни, коли між СРСР та США зіпсувалися стосунки, Нью-Йорк перейменували. 19 жовтня 1951 указом Президії Верховної ради УРСР селище Нью-Йорк Дзержинського району Сталінської області було перейменоване на Новгородське.

Новітня історія Нью-Йорка

1 липня 2021 року Верховна рада перейменувала смт Новгородське у смт Нью-Йорк. Посольство США в Україні привітало мешканців Нью-Йорка Донецької області із поверненням історичної назви.

Автобусна зупинка у Нью-Йорку, розмальована героями мультсеріалу "Сімпсони", 2020 рік

Типовий панельний будинок у смт., 2020 рік

Історико-культурний центр Український Нью-Йорк

Виробничі приміщення заводу

Церква у центрі

6 липня народний депутат Петро Порошенко як подарунок мешканцям встановив вказівник "Нью-Йорк" на в'їзді до населеного пункту.

Петро Порошенко встановлює вказівник Нью-Йорк

Утім, як розповіли виданню "Свої" у Торецькій військово-цивільній адміністрації, у чиєму підпорядкуванні знаходилося селище, зміна інформаційних знаків перебуває у компетенції виключно місцевих органів самоврядування. Тому, таким чином, політик порушив правила заміни знаків.

У липні 2024 року внаслідок російського наступу у Донецькій області, розпочалися бої за селище, яке розташоване за 10 км від Торецька та за 38 км від Донецька.

Світлини боїв та прильотів по Нью-Йорку, липень 2024 року

Світлини боїв та прильотів по Нью-Йорку, липень 2024 року

У серпні росіяни захопили майже знищене селище, включили його до складу міського округу Горлівки та знову назвали Новгородським.

Нью-Йорк окупований вже більше року

Демонтована табличка Нью-Йорк після окупації селища 20 серпня 2024 року

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у штаті Нью-Йорк в США є селище Одеса. Це невелика громада з населенням близько 517 осіб.